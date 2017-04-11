Китаев: За три года бюджет «Александрии» вырос в три-четыре раза
Эксклюзивное интервью с директором александрийского клуба.
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К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Как сейчас дела у Микицея? Какие планы у клуба относительно Станислава?
— Я не готов сказать, получит ли он шанс вернуться в команду через полтора года. Сами понимаете, это кондиции, состояние. В любом случае шанс приехать на просмотр будет. А как дальше, уже будет решать главный тренер. Он сейчас находится в клубе, просто не имеет права тренироваться.
— Та информация, которая была, что до конца текущего сезона, когда у Станислава истекает контракт, ему будет выплачиваться 50% зарплаты, правдива?
— Да, все правильно.
— Нет ли вероятности, как это было с Фредом, что срок дисквалификации могут увеличить?
— Насколько я знаю, уже все решено, мы получили все документы. Было решено не нагнетать обстановку дальнейшими апелляциями и все оставили, как есть, думаю, должны остаться такие же сроки.
— Этим летом истекают контракты с Новаком, Банадой, Грицуком и Леванидовым. Ведутся ли переговоры об их продлении?
— Еще есть два месяца. Главный тренер будет решать, нужны ли ему эти футболисты.
— Цуриков выступает за «Александрию» на правах аренды. Велись ли уже переговоры о ее продолжении и что игрока вообще ждет дальше?
— У Андрея свои амбиции. Посмотрим, как все будет. Может, он захочет остаться в Александрии. Здесь вопрос сложный, и не все зависит от нас.
— Недавно «Александрия» арендовала 18-летнего голкипера «Шахтера» Андрея Бубенцова. В чем главная причина этого трансфера?
— Мы дали ему шанс. Парень подает неплохие надежды. Тем более, он начинал у нас.
— Часто ли общаетесь с болельщиками команды? Какие причины они называют,
— Из года в год мы видим, что ходит стабильная группа болельщиков, приверженная команде. На топовые матчи, понятно, приходит больше. На остальные игры — стабильное количество. Не могу сказать, что это обусловлено уровнем футбола, потому что до кризиса ходили так же. Наверное, людям просто не интересен футбол. У нас нет культуры болельщиков, как Европе, когда приходит весь город поддерживать команду. Должно пройти много времени, чтобы мы к этому пришли.
— В каких направлениях ведется работа с болельщиками по их привлечению на стадион?
— Много акций, розыгрышей проводится, постоянно идет работа с детьми. В клубе есть отдел, который этим занимается.
— Ведется ли работа с фанатами? Есть ли понимание, зачем и почему они используют пиротехнику?
— Они таким образом поддерживают команду, чтобы это было красиво.
— За пиротехнику платит клуб или они сами?
— А есть клуб, в котором оплачивают болельщики штрафы?
— «Черноморец» в свое время через суд вынудил болельщиков платить.
— Мы ведем работу в этом направлении. У юристов есть задача в обратном порядке возмещать штрафы. Через суды не все так быстро происходит. Это не один человек, его идентификация, привлечение к ответственности — это все длительный процесс. Но работа в этом направлении ведется. Потому что просьбы, разговоры, договоры, чтобы не использовать пиротехнику, не действуют.
ФФУ непосредственно на клуб выставляет штраф, поэтому надо платить. А дальше мы уже в правовом порядке пытаемся через суды работать.
— В настоящий момент все финансирование клуба возложено на компании Сергея Кузьменко?
— У нас главный спонсор — это группа компаний «УкрАгроКом». Нельзя сказать, что на Сергея Кузьменко. На «УкрАгроКоме» лежит практически полное финансирование, не считая денег от телеканалов, билетов.
— Городская власть
— Нет.
— Бюджет клуба за последние три года со времен выхода из первой лиги значительно вырос?
— Конечно. Мы провели масштабную реконструкцию, когда готовились к Лиге Европы. Немножко зарплаты увеличиваются, поэтому бюджет однозначно растет. Он не сравним между УПЛ и первой лигой. Вы сами понимаете: это детская школа, дубль, U-19. Не многие клубы первой лиги могут адекватно это оценить, когда они еще не выходили в
— Во сколько вырос бюджет?
— Приблизительно в
— Есть ли в «Александрии»
— В любом случае, есть, потому что мы не можем выходить за бюджет клуба. У нас главный принцип заработной платы, что это заработная плата. Главная мотивация футболиста: нужно заработать эти деньги. Да, мы скромный клуб. Но, тем не менее, главное это стабильность. Клуб дает возможность игрокам зарабатывать за свою работу, а не прийти, посидеть на бешеной зарплате и уйти. Это в принципе неправильный подход. Возможность, чтобы хорошо зарабатывать есть. Нужно просто работать.
— Когда в «Александрии» в последний раз задерживали зарплату?
— Не помню такого. Есть график. Все четко платится по датам. Есть планирование, бюджет. В начале года мы понимаем, на что мы идем и на что нам рассчитывать. Нет такого, что мы в омут с головой бросились, а потом не знаем, что делать.
— Как часто приходится отказывать Владимиру Шарану в подписании того или иного футболиста либо пойти на уступки в
— Владимир Богданович знает уровень зарплат и есть планка, на которую он может подбирать игрока, подходящего ему. Если ему
— Есть ли пример клуба, на который «Александрия» равняется?
— Тяжело сказать. В плане игры — это вопрос к главному тренеру. Он строит команду по своему стилю игры. В плане руководства, организации, администрации — тут, думаю, мы все делаем правильно. Пускай другие на нас равняются. Брать
— Что вам именно нравится в моделях голландского и испанского футбола?
— Их иерархия построения по выращиванию футболистов. Когда игрок изначально проходит отбор в детскую школу, растет, наигрывается в первой команде, а потом клуб зарабатывает на его продаже деньги. То есть, у них очень серьезно построена схема. Не брать футболистов и просто играть. Они видят в этом доход.
— А «Александрия» готова продавать футболистов?
— Мы всегда готовы к переговорам. Главный вопрос, что европейский клуб должен интересоваться нашими ребятами. А чтобы они интересовались ими, нужно работать на европейском футбольном рынке и играть в еврокубках. Показывать хорошую игру, чтобы они видели наших ребят. Мы над этим вопросом работаем. К переговорам мы всегда готовы. Если будет хорошее предложение по
— Часто идут разговоры о кризисе в украинском футболе, но клубы все равно продолжают понемногу подписывать легионеров. Разве не лучше эти средства направить, например, на развитие своей академии, отправив команду, например, на турнир в западную Европу?
— Тут вопрос сложный и даже не к нам. Не хочу говорить за грандов, у них есть возможность подписывать легионеров на серьезные деньги. У нас же легионеров
А то, что покупают «Шахтер», «Заря» или «Динамо» или еще
— Ставит ли президент клуба цель оказаться не ниже
— У нас никогда не было задач занять
— Перед стартом весенней части чемпионата было обновлено табло. Какие ближайшие задачи стоят перед клубом?
— Мы постоянно работаем над модернизацией инфраструктуры. Уже проведена большая работа в плане подготовки к еврокубкам. Сейчас уже точечно работаем: усиливаем, поле улучшаем до лучшего состояния. Но глобальных задач по инфраструктуре уже нет.
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