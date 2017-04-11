Китаев: За три года бюджет «Александрии» вырос в три-четыре раза

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UA-Футбол пообщался с директором «Александрии» Дмитрием Китаевым, распросив его о текущие дела в клубе, планах на будущее, а также узнав о финансовой ситуации.

— Как сейчас дела у Микицея? Какие планы у клуба относительно Станислава?

— Я не готов сказать, получит ли он шанс вернуться в команду через полтора года. Сами понимаете, это кондиции, состояние. В любом случае шанс приехать на просмотр будет. А как дальше, уже будет решать главный тренер. Он сейчас находится в клубе, просто не имеет права тренироваться.

— Та информация, которая была, что до конца текущего сезона, когда у Станислава истекает контракт, ему будет выплачиваться 50% зарплаты, правдива?

— Да, все правильно.

— Нет ли вероятности, как это было с Фредом, что срок дисквалификации могут увеличить?

— Насколько я знаю, уже все решено, мы получили все документы. Было решено не нагнетать обстановку дальнейшими апелляциями и все оставили, как есть, думаю, должны остаться такие же сроки.

— Этим летом истекают контракты с Новаком, Банадой, Грицуком и Леванидовым. Ведутся ли переговоры об их продлении?

— Еще есть два месяца. Главный тренер будет решать, нужны ли ему эти футболисты.

— Цуриков выступает за «Александрию» на правах аренды. Велись ли уже переговоры о ее продолжении и что игрока вообще ждет дальше?

— У Андрея свои амбиции. Посмотрим, как все будет. Может, он захочет остаться в Александрии. Здесь вопрос сложный, и не все зависит от нас.

— Недавно «Александрия» арендовала 18-летнего голкипера «Шахтера» Андрея Бубенцова. В чем главная причина этого трансфера?

— Мы дали ему шанс. Парень подает неплохие надежды. Тем более, он начинал у нас.

— Часто ли общаетесь с болельщиками команды? Какие причины они называют, из-за которых не заполняют «Нику» в каждом матче?

— Из года в год мы видим, что ходит стабильная группа болельщиков, приверженная команде. На топовые матчи, понятно, приходит больше. На остальные игры — стабильное количество. Не могу сказать, что это обусловлено уровнем футбола, потому что до кризиса ходили так же. Наверное, людям просто не интересен футбол. У нас нет культуры болельщиков, как Европе, когда приходит весь город поддерживать команду. Должно пройти много времени, чтобы мы к этому пришли.

— В каких направлениях ведется работа с болельщиками по их привлечению на стадион?

— Много акций, розыгрышей проводится, постоянно идет работа с детьми. В клубе есть отдел, который этим занимается.

— Ведется ли работа с фанатами? Есть ли понимание, зачем и почему они используют пиротехнику?

— Они таким образом поддерживают команду, чтобы это было красиво.

— За пиротехнику платит клуб или они сами?

— А есть клуб, в котором оплачивают болельщики штрафы?

— «Черноморец» в свое время через суд вынудил болельщиков платить.

— Мы ведем работу в этом направлении. У юристов есть задача в обратном порядке возмещать штрафы. Через суды не все так быстро происходит. Это не один человек, его идентификация, привлечение к ответственности — это все длительный процесс. Но работа в этом направлении ведется. Потому что просьбы, разговоры, договоры, чтобы не использовать пиротехнику, не действуют.

ФФУ непосредственно на клуб выставляет штраф, поэтому надо платить. А дальше мы уже в правовом порядке пытаемся через суды работать.

— В настоящий момент все финансирование клуба возложено на компании Сергея Кузьменко?

— У нас главный спонсор — это группа компаний «УкрАгроКом». Нельзя сказать, что на Сергея Кузьменко. На «УкрАгроКоме» лежит практически полное финансирование, не считая денег от телеканалов, билетов.

— Городская власть как-то помогает «Александрии»?

— Нет.

— Бюджет клуба за последние три года со времен выхода из первой лиги значительно вырос?

— Конечно. Мы провели масштабную реконструкцию, когда готовились к Лиге Европы. Немножко зарплаты увеличиваются, поэтому бюджет однозначно растет. Он не сравним между УПЛ и первой лигой. Вы сами понимаете: это детская школа, дубль, U-19. Не многие клубы первой лиги могут адекватно это оценить, когда они еще не выходили в Премьер-лигу. Только после повышения начинаешь реально понимать, какой бюджет клуба.

— Во сколько вырос бюджет?

— Приблизительно в три-четыре раза.

— Есть ли в «Александрии» какой-то негласный потолок зарплат?

— В любом случае, есть, потому что мы не можем выходить за бюджет клуба. У нас главный принцип заработной платы, что это заработная плата. Главная мотивация футболиста: нужно заработать эти деньги. Да, мы скромный клуб. Но, тем не менее, главное это стабильность. Клуб дает возможность игрокам зарабатывать за свою работу, а не прийти, посидеть на бешеной зарплате и уйти. Это в принципе неправильный подход. Возможность, чтобы хорошо зарабатывать есть. Нужно просто работать.

— Когда в «Александрии» в последний раз задерживали зарплату?

— Не помню такого. Есть график. Все четко платится по датам. Есть планирование, бюджет. В начале года мы понимаем, на что мы идем и на что нам рассчитывать. Нет такого, что мы в омут с головой бросились, а потом не знаем, что делать.

— Как часто приходится отказывать Владимиру Шарану в подписании того или иного футболиста либо пойти на уступки в каких-то условиях?

— Владимир Богданович знает уровень зарплат и есть планка, на которую он может подбирать игрока, подходящего ему. Если ему какой-то игрок нужен, и он вписывается в рамки, то никаких проблем.

— Есть ли пример клуба, на который «Александрия» равняется?

— Тяжело сказать. В плане игры — это вопрос к главному тренеру. Он строит команду по своему стилю игры. В плане руководства, организации, администрации — тут, думаю, мы все делаем правильно. Пускай другие на нас равняются. Брать чью-то модель… Мне лично нравится модель голландского или испанского футбола. Это в плане развития футбольных клубов. А в реалиях Украины, думаю, у нас все неплохо.

— Что вам именно нравится в моделях голландского и испанского футбола?

— Их иерархия построения по выращиванию футболистов. Когда игрок изначально проходит отбор в детскую школу, растет, наигрывается в первой команде, а потом клуб зарабатывает на его продаже деньги. То есть, у них очень серьезно построена схема. Не брать футболистов и просто играть. Они видят в этом доход.

— А «Александрия» готова продавать футболистов?

— Мы всегда готовы к переговорам. Главный вопрос, что европейский клуб должен интересоваться нашими ребятами. А чтобы они интересовались ими, нужно работать на европейском футбольном рынке и играть в еврокубках. Показывать хорошую игру, чтобы они видели наших ребят. Мы над этим вопросом работаем. К переговорам мы всегда готовы. Если будет хорошее предложение по какому-то футболисту, можно садиться за стол переговоров и обсуждать.

— Часто идут разговоры о кризисе в украинском футболе, но клубы все равно продолжают понемногу подписывать легионеров. Разве не лучше эти средства направить, например, на развитие своей академии, отправив команду, например, на турнир в западную Европу?

— Тут вопрос сложный и даже не к нам. Не хочу говорить за грандов, у них есть возможность подписывать легионеров на серьезные деньги. У нас же легионеров раз-два и обчелся. Те, которые приходят, тоже вписываются в рамки, которые у нас выставлены по уровню зарплат. Здесь нет больших затрат в плане их покупки.

А то, что покупают «Шахтер», «Заря» или «Динамо» или еще кто-то, то это их вопросы. Как мы можем в стране, в которой идет война и нестабильная обстановка, говорить о том, что в нашем футболе должны быть высокооплачиваемые миллионные футболисты. Не может футбол быть на уровне европейских команд. Когда в стране люди живут не на европейском уровне. Это просто невозможно. Все закономерно. Кто-то может себе позволить, а мы, например, исходим из реалий. Нужно оценивать свои возможности и по ним жить. Выжимать максимум из того, что мы имеем. Это логистика — за имеющиеся деньги брать максимальный результат.

— Ставит ли президент клуба цель оказаться не ниже какого-то конкретного места в таблице?

— У нас никогда не было задач занять какое-то определенное место. Была цель попасть в шестерку — она уже выполнена. Президент хочет попасть в еврокубки — мы над этим сейчас и работаем. Говорить о месте нет никакого смысла, потому как задача всегда в правление президента стояла одна: побеждать в каждом матче. Если энное количество матчей будет сыграно с позитивным результатом, мы займем какое-то определенное место. Вот и все. Никогда не было задачи занять седьмую строчку или первую. Нужно выйти и выиграть.

— Перед стартом весенней части чемпионата было обновлено табло. Какие ближайшие задачи стоят перед клубом?

— Мы постоянно работаем над модернизацией инфраструктуры. Уже проведена большая работа в плане подготовки к еврокубкам. Сейчас уже точечно работаем: усиливаем, поле улучшаем до лучшего состояния. Но глобальных задач по инфраструктуре уже нет.