Возвращение Бойко на Родину и позор «Арсенала». Главные новости за 10 апреля

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Третий день общественность обсуждает вопрос вынесения матча «Динамо» — «Шахтер» на пятницу. Ранее СМИ сообщали, что с субботы поединок сместили из-за свадьбы дочери Игоря Суркиса. Сам президент «Динамо» сообщил, что его дочь вышла замуж год назад, а 22-го апреля (то есть тогда, когда должно было быть Классическое) замуж выходит дочь Григория Суркиса. Однако этот факт, по словам Игоря Михайловича, никак не влиял на принятие решения. Игру перенесли из-за «желания лучше подготовиться к полуфиналу Кубка».

Между тем, для «Динамо» нашли нового вратаря. Точнее нового старого. Одно из изданий утверждает, что летом в Киев вернется Денис Бойко, у которого после «Днепра» не сложились отношения сначала с «Бешикташем», а затем с «Малагой». Учитывая, что уверенности в мастерстве Рудько и Коваля нет, вариант вполне имеет право на жизнь. Бойко, напомним, является воспитанником «Динамо», однако свой шанс, когда он выпал (игра против «Шерифа»), провалил.

В Турции же утверждают, что Тайсон никуда не денется от «Фенербахче». Якобы президент стамбульского клуба прилетел в Киев, чтобы провести переговоры с руководством «Шахтера» о трансфере. У Тайсона в декабре заканчивается контракт и продолжать сотрудничество с украинским клубом он не хочет. Поэтому трансфер летом становится вполне вероятным.

По итогам 24-го тура были названы лучший игрок и лучший тренер. Первая премия досталась форварду «Черноморца» Элиасу, который забил победный гол в ворота «Шахтера». Вторая вполне логично была присуждена главному тренеру одесской команды Александру Бабичу, который первым в текущем чемпионате сумел переиграть горняков.

И к зарубежному футболу. Чемпионат мира 2026 может пройти сразу в трех странах. Совместную заявку на проведение Мундиаля уже официально подали США, Канада и Мексика. Стоит заметить, что ЧМ-2026 пройдет по новой схеме — в финальной части участие примут 48 команд. США уже принимали Мундиаль в 1994-м, Мексика дважды — в 1970-м и 1986-м.

Трудно понять, что сейчас происходит с «Арсеналом». В последней игре 32-го тура канониры были разгромлены «Кристал Пэлас». В первом тайме счет открыл Таунсенд, после перерыва отличились Кабай и Миливоевич. «Арсенал» остался на шестом месте, хотя имеет две игры в запасе.

Команда Артема Кравца — «Гранада» сменила главного тренера. Лукас Алькарас, который возглавлял команду с октября прошлого года, был отправлен в отставку. До конца сезона «Гранаду», которая занимает предпоследнее место и отстает от спасительного 17-го на пять очков, будет тренировать известный в прошлом защитник Тони Адамс.