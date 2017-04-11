Свисток по-украински. Судейский анализ матчей 24-го тура чемпионата Украины

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Двадцать четвертый тур чемпионата Украины не прошел идеально гладко. Имели место дискуссионные моменты, но по их итогам, к счастью, нет оснований говорить о провалах или казусах в работе арбитров. Рассказывает эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар.

«Карпаты» — «Днепр» 2:2

Арбитр — Константин Труханов (Харьков)

Мирослав Ступар. Константин Труханов приучил к тому, что свои матчи он проводит уверенно. Поединок между «Карпатами» и «Днепром» не стал исключением. Внимание стоит обратить на один момент — момент со вторым взятием ворот «Днепра».

69-я минута. Прошла длинная передача на половину поля «Днепра». Львовяне проиграли борьбу, но Игорь Худобяк не сбавил давления на защиту соперника. В итоге, взаимопонимания не нашли голкипер и защитник «Днепра». Мяч залетел в сетку ворот Лунина. Подозрение на игру рукой со стороны Игоря Худобяка.

Мирослав Ступар. Могли возникнуть подозрения на счет того, что Худобяк подыграл себе рукой. По крайней мере, такое впечатление сложилось у комментатора матча и, подозреваю, некоторых болельщиков. Однако оснований для разговоров о нарушении правил и, соответственно, ошибке арбитра, нет. Сваток проиграл позицию и борьбу, Худобяк в английском стиле помешал Александру выбить мяч от своих ворот. Игрок «Днепра» сыграл головой, но маневр получился не акцентированным. Состоялся удар по собственным воротам.

Труханов в этом эпизоде ​​был на высоте. Константин знает, понимает футбол, позволяет играть и этим вызывает уважение к себе.

«Александрия» — «Заря» 0:0

Арбитр — Александр Дердо (Одесская область)

Мирослав Ступар. Александр Дердо после нескольких удачных матчей в весенней части чемпионата, в последнем туре не излучал уверенности. Его решение не назначить одиннадцатиметровый удар на 54-й минуте в ворота «Александрии» можно считать ошибочным.

Иван Петряк с правого фланга отдал передачу, которая не дошла до Бонавентуры, потому что Деннис после толчка Басова рухнул на газон. Были все основания для назначения одиннадцатиметрового удара.

Возможно, Дердо не успел переключить внимание с момента подачи Петряка на момент Басов-Бонавентуре. Вероятно, арбитр видел только последнюю фазу падения нападающего «Зари», но не разглядел причины, вызвавшие это падение.

Александрия — Заря. Минус один пенальти.

Можно говорить об ошибке арбитра, хотя камеры не показали повторов эпизода с разных ракурсов. Правда, достаточно и того, что есть. И по имеющейся картинке можно судить о нарушении правил со стороны Басова, на которое арбитр на среагировал.

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Мирослав Ступар. На 90+5-й минуте «Заря» забила мяч после неудачного приема мяча Владиславом Леванидовым. Вратарь пытался зафиксировать снаряд вторым касанием, но Игорь Харатин в этот момент толкнул его и мяч пересек линию ворот. Здесь имело место нарушение правил против голкипера, поэтому гол не засчитан справедливо.

«Зирка» — «Ворскла» 1:0

Арбитр — Иван Бондарь (Киев)

Мирослав Ступар. Иван Бондарь ошибся в одном эпизоде, что повлияло на финальный итог игры.

На 45+1-й минуте Сергей Мякушко получил прекрасную передачу из глубины поля, ворвался в штрафную площадку и упал на газон. Первое впечатление — Сергей упал из-за того, что наступил на мяч. Иван Бондарь находился недалеко от эпицентра события, но не разобрался. Хонатан Мойя, вступивший с Мякушко в борьбу за мяч, правой ногой ударил оппонента по левому бедру. Соперник потерял ритм бега и маховая нога игрока «Ворсклы» оказалась на мяче, после чего Мякушко рухнул на газон.

Это нарушение правил, заслуживающее наказания в виде одиннадцатиметрового удара.

«Шахтер» — «Черноморец» 1:2

Арбитр — Анатолий Абдула (Харьков)

Мирослав Ступар. Вопросов к Юрию Можаровскому нет. Арбитр на высоком уровне провел игру, хотя слишком сложно Юрию не было. «Шахтер», несмотря на проигрышный результат, в течение поединка совершил лишь двенадцать нарушений (три желтых карточки). А вот «Черноморец» старался больше. Семь карточек — тому подтверждение.

Ступар: Феррейра намагався спровокувати Можаровського на одинадцятиметровий удар.

На компенсированных ко второму тайму минутах Феррейра пытался спровоцировать Можаровского на одиннадцатиметровый удар. Состоялась подача на Феррейру, Факундо почувствовал прикосновение оппонента и упал на газон. Для достижения цели все средства хороши? Возможно, но Можаровский верно разобрался и наказал Феррейру желтой карточкой за симуляцию.

«Динамо» — «Олимпик» 4:0

Арбитр — Анатолий Абдула (Харьков)

Мирослав Ступар. У Анатолия Абдулы не было проблем в матче, в котором «Динамо» не почувствовало сопротивления со стороны соперника. На поле не было борьбы. По нарушениям правил в первом тайме — 4:3. Для арбитра это была легкая прогулка.

На 31-й минуте состоялся момент, когда Гармаш после флангового прохода прострелил в штрафную площадку, но под мяч «лег» защитник «Олимпика». Мяч от туловища отскочил в локоть футболиста донецкой команды. Однако Гармаш, как и другие «динамовцы», не апеллировал. И действительно, рука защитника находилась в естественном положении, мяч случайно попал в локоть. Абдулла поступил правильно, не назначив одиннадцатиметровый удар.

«Сталь» — «Волынь» 2:0

Арбитр — Евгений Арановский (Киев)

Мирослав Ступар. Арановський не наломал дров. «Сталь» забила два мяча после «тонких» моментов — в плане нахождения Карикари на грани офсайда. Здесь нужно отметить действия ассистента Ермоленко, который дважды верно разобрался и не сорвал голевых атак. Кваме Карикари в момент передач находился в правильном положении.