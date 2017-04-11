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Перенеся игру с субботы на пятницу, то есть, сместив ее всего на один день, никакой катастрофы не произошло. Более того, в пятницу вечером, возможно, людям будет даже удобнее, так как на выходных масса народа оставляет свои дома. Вопрос в другом: зачем одной из сторон так откровенно подставляться и делать дураков из других?

Неужели президент «Динамо», заявляя о договоренности с «Шахтером», не догадывался о том, что журналисты обратятся к дончанам за комментарием, а те, соответственно, с удовольствием выложат всю правду (с удовольствием, потому что в этой ситуации правда сказывается на имидже конкурента «Шахтера»)? «Шахтер» действительно прокомментировал ситуацию, отметив, что решение об изменении даты матча принималось без согласования с донецким клубом.

Президент «Динамо» мог поступить проще и умнее. Объясняя ситуацию, Игорю Суркису стоило акцентировать внимание только на том, что игру сместили, учитывая предстоящие поединки Кубка Украины. Чтобы гранды получили больше времени для подготовки к полуфинальным противостояниям. Тогда в сообщении хотя бы немного прослеживалась логика и не было бы откровенной лжи.

А теперь вопрос — к руководителям Лиги Пари-Матч. Опять же, перенос матча никому не вредит, но вредит подход организации к делу. Подобные решения руководители должны принимать только с согласия обеих сторон. Потому как-то, что происходит сейчас, никак не вписывается в ту стратегию, соблюдение которой вроде бы должно вылечить украинский футбол.