Кавани выдвинул руководству ПСЖ условия по новому контракту
Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани продолжает переговоры с руководством по новому контракту.
Договор 30-летнего футболиста истекает летом 2019 года, но в клубе хотят продлить его на один сезон.
Goal сообщает, что переговоры ведёт сам владелец команды Нассер
Уругваец хочет, чтобы в его контракте не было пункта о штрафе за позднее возвращение из отпуска и после выходных. Также футболист желает пересмотреть пункт с правами на имидж, и наконец, Кавани хочет, чтобы «ПСЖ» оплачивал его налоги во Франции.
Эдинсон Кавани играет в «ПСЖ» с 2013 года.
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