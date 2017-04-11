Кавани выдвинул руководству ПСЖ условия по новому контракту

Договор 30-летнего футболиста истекает летом 2019 года, но в клубе хотят продлить его на один сезон.



Goal сообщает, что переговоры ведёт сам владелец команды Нассер Аль-Хелаифи. По данным источника, Эдинсон Кавани выдвинул ряд условий парижанам.



Уругваец хочет, чтобы в его контракте не было пункта о штрафе за позднее возвращение из отпуска и после выходных. Также футболист желает пересмотреть пункт с правами на имидж, и наконец, Кавани хочет, чтобы «ПСЖ» оплачивал его налоги во Франции.



Эдинсон Кавани играет в «ПСЖ» с 2013 года.