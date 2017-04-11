Товен признан лучшим игроком чемпионата Франции в марте

Об этом сообщил официальный «твиттер» Профсоюза футболистов Франции.



В марте «Марсель» сыграл в Лиге 1 три матча, в которых смог одержать победы над «Лорьяном» (4:1) и «Анже» (3:0) и сыграл вничью с «Лиллем» (0:0).



В этих встречах Товен всегда выходил в стартовом составе, при этом отметившись тремя мячами и двумя передачами.