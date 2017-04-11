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11 апреля 2017, 9:45 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Товен признан лучшим игроком чемпионата Франции в марте

Полузащитник «Марселя» Флорьян Товен признан лучшим футболистом прошлого месяца в чемпионате Франции.

Об этом сообщил официальный «твиттер» Профсоюза футболистов Франции.

В марте «Марсель» сыграл в Лиге 1 три матча, в которых смог одержать победы над «Лорьяном» (4:1) и «Анже» (3:0) и сыграл вничью с «Лиллем» (0:0).

В этих встречах Товен всегда выходил в стартовом составе, при этом отметившись тремя мячами и двумя передачами.

Марсель
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