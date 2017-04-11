Белотти или Лукаку могут заменить Ибрагимовича в «Манчестер Юнайтед»

Контракт 35-летнего шведа истекает по окончании сезона и пока не продлён.



Manchester Evening News сообщает, что в сферу интересов «МЮ» входят нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку и форвард «Торино» Андреа Белотти. Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью ранее отметил, что во время летнего трансферного окна команда может пополниться четырьмя новыми футболистами.



Ромелу Лукаку в текущем сезоне АПЛ в 31 матче забил 23 гола. В активе Андреа Белотти 24 гола в 28 матчах чемпионата Италии.