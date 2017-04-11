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11 апреля 2017, 9:43 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Белотти или Лукаку могут заменить Ибрагимовича в «Манчестер Юнайтед»

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» присматривается к двум нападающим, которые могли бы заменить Златана Ибрагимовича.

Контракт 35-летнего шведа истекает по окончании сезона и пока не продлён.

Manchester Evening News сообщает, что в сферу интересов «МЮ» входят нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку и форвард «Торино» Андреа Белотти. Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью ранее отметил, что во время летнего трансферного окна команда может пополниться четырьмя новыми футболистами.

Ромелу Лукаку в текущем сезоне АПЛ в 31 матче забил 23 гола. В активе Андреа Белотти 24 гола в 28 матчах чемпионата Италии.

Манчестер Юнайтед
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