За двумя зайцами. Черно-белая мозаика Игоря Криушенко
На старте сезона «Торпедо"-БелАЗ разочаровывает. Виноват ли в этом главный тренер?
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Вот что такое «Торпедо"-БелАЗ в предыдущем сезоне? Это дерзкие ребята во главе с решительным тренером, которым не были страшны ни БАТЭ, ни «Дебрецен», ни уж тем более «Слуцк». А что сейчас? Вылет из Кубка, вылет из Суперкубка, чудесное спасение на последних минутах с «Ислочью» и смачная пощечина от команды, которая никогда в истории не была жодинцам ровней.
Говорят, что рыба гниет с головы. Но тот ли это случай?
Или
Впрочем, не стоит между разочаровывающими в более или менее одинаковой степени клубом и сборной ставить знак равно. Криушенко в национальную команду призвал сильнейших, а то, что среди белорусов нет игроков уровня Форсберга и Пандева, не проблема тренера сборной. Это в клубе, который стал для Игоря Николаевича почти родным за пять лет, он в период трансферной кампании имел возможности делать все, что желала творческая душа. И вроде как делал. Скавыш, Макась, Зубович — явное усиление атакующей линии. Оганесян, Дорошенко, Асани — добротного уровня легионеры. По подбору кадров «Торпедо» даст фору и «Слуцку», и «Ислочи», и многим другим. Но набор игроков
Плохое ли качество игры у «автозаводцев» в этом сезоне? Да, об этом не стесняясь говорит и сам тренер. Пытается ли Криушенко
Другое дело, что после кубкового провала «Торпедо» должно было иметь реваншистское настроение и «раскатать» «Слуцк» в их же логове. Произошло с точностью до наоборот.
Интересно, если бы у Игоря Криушенко была возможность нажать «restart» и начать сезон с самого начала, он бы
А, может быть, мы рано поднимаем панику? Пока одни вопросы, ответы на которые даст дальнейшее развитие событий.
А еще есть предположение: состав жодинцев в новом сезоне стал более именитым, хотя, как кажется, Криушенко проще работать с одиннадцатью равноправными трудягами. Чтобы никто не выделялся и все не стеснялись работать на оборону. Именно задняя линия в прошлом году стала визитной карточкой «Торпедо». Нынче же жодинцы обороняются не так слаженно и эффективно. Перестройка проходит тяжело. Насколько она затянется?..
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