За двумя зайцами. Черно-белая мозаика Игоря Криушенко

Вот что такое «Торпедо"-БелАЗ в предыдущем сезоне? Это дерзкие ребята во главе с решительным тренером, которым не были страшны ни БАТЭ, ни «Дебрецен», ни уж тем более «Слуцк». А что сейчас? Вылет из Кубка, вылет из Суперкубка, чудесное спасение на последних минутах с «Ислочью» и смачная пощечина от команды, которая никогда в истории не была жодинцам ровней.



Говорят, что рыба гниет с головы. Но тот ли это случай? Во-первых, ничего еще не гниет. Во-вторых, какие могут быть вопросы к Игорю Николаевичу? Возьмем последний матч, он же самый унизительный. Разве Криушенко виноват в том, что судья не зафиксировал фол Себаи на Клопоцком, после чего был организован гол? Или в том, что Шаповал с метра не попадает в пустой угол? Или что мяч после удара Афанасьева летит не в створ ворот, а в аут, а имеющий самые длинные руки в белорусском футболе Фомичев не дотягивается до мяча после простого удара Залеского?



Или все-таки виноват? Команды Криушенко капитулировали в пяти матчах из семи после его назначения на пост главного тренера сборной Беларуси. Работа на два фронта — определенная многими причина неудач опытного коуча. Дела у национальной команды с приходом нового тренера и в самом деле не пошли в гору. Выходит, хуже стало всем: и сборной, и клубу, и Криушенко. Если не это неудачная погоня за двумя зайцами, то что тогда?



Впрочем, не стоит между разочаровывающими в более или менее одинаковой степени клубом и сборной ставить знак равно. Криушенко в национальную команду призвал сильнейших, а то, что среди белорусов нет игроков уровня Форсберга и Пандева, не проблема тренера сборной. Это в клубе, который стал для Игоря Николаевича почти родным за пять лет, он в период трансферной кампании имел возможности делать все, что желала творческая душа. И вроде как делал. Скавыш, Макась, Зубович — явное усиление атакующей линии. Оганесян, Дорошенко, Асани — добротного уровня легионеры. По подбору кадров «Торпедо» даст фору и «Слуцку», и «Ислочи», и многим другим. Но набор игроков отчего-то не стал командой в широком смысле этого слова. Получилось так, что Яцкевич, Кибук, Каршакевич и Щегрикович, от которых жодинцы избавились по причине ненадобности, теперь громят «Торпедо» в форме другого клуба.



Плохое ли качество игры у «автозаводцев» в этом сезоне? Да, об этом не стесняясь говорит и сам тренер. Пытается ли Криушенко что-либо изменить в связи с этим? Очевидно, да, раз тактические схемы варьируются в зависимости от соперника. На матч за Суперкубок против БАТЭ Криушенко выпустил пять защитников. На ответную игру со «Слуцком» — четыре, причем столько же и в атаку (Афанасьева, Рекиша, Скавыша и Зубовича). По количеству созданных моментов из категории голевых в кубковых матчах «Торпедо» было лучше соперника — статистический факт. А если бы жодинцы реализовали созданное и вышли в полуфинал? Криушенко был бы красавчиком? Не стоит забывать, что «Слуцк» Виталия Павлова — это не парни со двора, а команда, которая готовилась к сезону не в Беларуси и стремится в первую шестерку.



Другое дело, что после кубкового провала «Торпедо» должно было иметь реваншистское настроение и «раскатать» «Слуцк» в их же логове. Произошло с точностью до наоборот.



Интересно, если бы у Игоря Криушенко была возможность нажать «restart» и начать сезон с самого начала, он бы что-нибудь изменил? Может, отказался бы от предложения возглавить национальную команду? Или ушел бы из «Торпедо», избежав работы на два фронта?



А, может быть, мы рано поднимаем панику? Пока одни вопросы, ответы на которые даст дальнейшее развитие событий.



А еще есть предположение: состав жодинцев в новом сезоне стал более именитым, хотя, как кажется, Криушенко проще работать с одиннадцатью равноправными трудягами. Чтобы никто не выделялся и все не стеснялись работать на оборону. Именно задняя линия в прошлом году стала визитной карточкой «Торпедо». Нынче же жодинцы обороняются не так слаженно и эффективно. Перестройка проходит тяжело. Насколько она затянется?..