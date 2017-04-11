Венгер: «Арсенал» в матче с «Кристал Пэлас» поплатился за проигранные единоборства

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Игра, прошедшая в понедельник на стадионе «Селхерст Парк», закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Отличились Андрос Таунсенд (17-я минута), Йоан Кабай (63) и Лука Миливоевич (68, с пенальти).

«Мы проиграли слишком много единоборств и поплатились за это. Нет очевидной причины, почему так произошло. Мы хорошо подготовились. Трудно объяснить сразу после игры. Я не думаю, что у моих игроков не было желания, но мы проиграли единоборства в ключевые моменты, и именно так решается исход игр на этом уровне. Мы находимся в трудном в положении, и эта игра нам не помогла», — приводит Би-би-си слова Венгера.

«Я понимаю, что наши болельщики разочарованы, мы также сильно расстроены. То, как мы проиграли этот матч, тревожит и расстраивает. “Пэлас” были яркими, не так давно они обыграли “Челси”, и это показывает, что у них есть класс», — отметил французский специалист.