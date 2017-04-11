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11 апреля 2017, 1:26 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Венгер: Не думаю, что игроки «Арсенала» не хотели победить

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер после матча 32-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (0:3) попытался найти причины крупного поражения команды.

«Мы проиграли слишком много единоборств и поплатились за это. Почему так произошло, сказать сложно. Мы все подготовились к этому матчу. Очень сложно найти причины этого провала после игры. Не думаю, что мои игроки не хотели победить, но мы проигрывали единоборства в решающие моменты. В таких матчах тебя за это сразу наказывают.

Понимаю разочарование болельщиков, и все мы удручены. Это поражение разочаровывает. “Кристал Пэлас” играл остро, недавно они обыграли “Челси”, и это говорит об их уровне. Мы оказались в непростой позиции, и эта игра не помогла нам поднять голову», — приводит слова Венгера BBC.

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Новости Зарубежного футбола

Венгер отказался говорить о своём будущем

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер после матча 32-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (0:3) отказался отвечать на вопрос журналиста о своём будущем, сообщает BBC.
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