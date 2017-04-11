Венгер: Не думаю, что игроки «Арсенала» не хотели победить

«Мы проиграли слишком много единоборств и поплатились за это. Почему так произошло, сказать сложно. Мы все подготовились к этому матчу. Очень сложно найти причины этого провала после игры. Не думаю, что мои игроки не хотели победить, но мы проигрывали единоборства в решающие моменты. В таких матчах тебя за это сразу наказывают.



Понимаю разочарование болельщиков, и все мы удручены. Это поражение разочаровывает. “Кристал Пэлас” играл остро, недавно они обыграли “Челси”, и это говорит об их уровне. Мы оказались в непростой позиции, и эта игра не помогла нам поднять голову», — приводит слова Венгера BBC.