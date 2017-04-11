Венгер отказался говорить о своём будущем
Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер после матча 32-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (0:3) отказался отвечать на вопрос журналиста о своём будущем, сообщает BBC.
Французского специалиста уже не в первый раз просят прояснить ситуацию с его контрактом, который истекает в конце сезона, однако он всякий раз уходит от прямого ответа. При этом недавно в британской прессе появилась информация о том, что тренер уже сообщил руководству «канониров» о готовности продлить трудовые отношения.
В последнее время болельщики «Арсенала» регулярно протестуют против Венгера и просят клуб не продлевать контракт со специалистом.
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