Венгер впервые проиграл четыре выездных матча подряд

В понедельник «канониры» уступили «Кристал Пэлас» (0:3), а ранее не смогли справиться с «Челси», «Ливерпулем» и «Вест Бромвичем» (1:3 в каждой из игр).

Кроме того, «Арсенал» никогда не проигрывал «Кристал Пэлас» при Арсене Венгере. Напомним, француз возглавляет «канониров» с 1996 года.