Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29383055/
11 апреля 2017, 1:17 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Венгер впервые проиграл четыре выездных матча подряд

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер впервые в чемпионате Англии проиграл четыре выездных матча подряд, сообщает Opta.

В понедельник «канониры» уступили «Кристал Пэлас» (0:3), а ранее не смогли справиться с «Челси», «Ливерпулем» и «Вест Бромвичем» (1:3 в каждой из игр).

Кроме того, «Арсенал» никогда не проигрывал «Кристал Пэлас» при Арсене Венгере. Напомним, француз возглавляет «канониров» с 1996 года.

Арсенал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
10 апреля

Так Дзюбу еще не называли. Жесткое интервью ветерана "Зенита"

"Спартак" забил гол с нарушением правил

Мутко vs Мурманск. Самый яркий диалог конференции РФС