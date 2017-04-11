«Кристал Пэлас» разгромил «Арсенал» в матче чемпионата Англии по футболу
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. «Кристал Пэлас» одержал крупную победу над «Арсеналом» со счетом 3:0 в домашнем матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.
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Забитыми мячами отметились Эндрос Таунсенд (17-я минута), Йоан Кабай (63) и Лука Миливоевич (68, с пенальти). Футболисты «Арсенала» потерпели первое крупное поражение в рамках текущего чемпионата Англии.
В турнирной таблице «Кристал Пэлас» занимает 16-е место, набрав 34 очка, «Арсенал» с 54 очками идет шестым.
В следующем туре «Кристал Пэлас» 15 апреля на своем поле примет «Лестер», «Арсенал» 17 апреля в гостях сыграет с «Мидлсбро».
|10.04.2017 22:00
|основной раунд: 32-й тур
|Selhurst Park
|Кристал Пэлас
|3:0
|Арсенал
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Сэм Эллардайс
|Арсен Венгер
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|3
|5
|Угловые
|8
|11
|Фолы
|10
|5
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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