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11 апреля 2017, 1:10 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Кристал Пэлас» разгромил «Арсенал» в матче чемпионата Англии по футболу

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. «Кристал Пэлас» одержал крупную победу над «Арсеналом» со счетом 3:0 в домашнем матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.

Футболисты Арсенала впервые в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии уступили с крупным счетом. Увеличить
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Забитыми мячами отметились Эндрос Таунсенд (17-я минута), Йоан Кабай (63) и Лука Миливоевич (68, с пенальти). Футболисты «Арсенала» потерпели первое крупное поражение в рамках текущего чемпионата Англии.

В турнирной таблице «Кристал Пэлас» занимает 16-е место, набрав 34 очка, «Арсенал» с 54 очками идет шестым.

В следующем туре «Кристал Пэлас» 15 апреля на своем поле примет «Лестер», «Арсенал» 17 апреля в гостях сыграет с «Мидлсбро».

10.04.2017 22:00 основной раунд: 32-й тур Selhurst Park
Кристал Пэлас 3:0 Арсенал
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Сэм Эллардайс Арсен Венгер
Голы
17′ Эндрос Таунсенд (В. Заа) 10
63′ Йоан Кабай (В. Заа) 7
68′ Лука Миливоевич 28
Составы
Уэйн Хеннесси 13
Джоэл Уорд 2
Мамаду Сако 12
Джеффри Шлупп 31
Мартин Келли 34
Эндрос Таунсенд 10
Джейсон Панчеон 42
Кристиан Бентеке 17
74′ Йоан Кабай 7
Джеймс Макартур 18
88′ Вильфрид Заа 11
Дамьен Дилейни 27
82′ Лука Миливоевич 28
Матье Фламини 4
26 Эмилиано Мартинес
5 Габриэл Паулиста
18 Начо Монреаль
20 Шкодран Мустафи 22′
24 Эктор Бельерин
11 Месут Езил
29 Гранит Джака
7 Алексис Санчес
35 Мохамед Эль-Ненни 59′
8 Аарон Рэмси
14 Тео Уолкотт 70′
15 Алекс Окслейд-Чемберлен
23 Дэнни Уэлбек 60′
12 Оливье Жиру
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 11
6 Удары в створ 3
5 Угловые 8
11 Фолы 10
5 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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