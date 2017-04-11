ФК «Реал Сосьедад» прервал четырехматчевую серию без побед в чемпионате Испании

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В составе победителей забитыми мячами отметились Виллиан Жозе (3-я минута), Хуанми (27) и Юри Берчиче (77). У проигравших отличился Ува Эчиджиле (87). «Реал Сосьедад» прервал свою серию из четырех матчей без побед в первенстве страны.

В турнирной таблице «Реал Сосьедад», набрав 52 очка, поднялся на шестое место, которое позволяет сыграть в квалификационном раунде Лиги Европы. «Спортинг» с 22 очками идет 18-м.

«Реал Сосьедад» в следующем туре в гостях сыграет с «Барселоной», «Спортинг» на своем поле примет «Реал». Обе встречи пройдут 15 апреля.