Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29382872/
11 апреля 2017, 1:07 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

ФК «Реал Сосьедад» прервал четырехматчевую серию без побед в чемпионате Испании

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. «Реал Сосьедад» одержал победу над «Спортингом» со счетом 3:1 в домашнем матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу.

Реал Сосьедад победил на своем поле со счетом 3:1. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе победителей забитыми мячами отметились Виллиан Жозе (3-я минута), Хуанми (27) и Юри Берчиче (77). У проигравших отличился Ува Эчиджиле (87). «Реал Сосьедад» прервал свою серию из четырех матчей без побед в первенстве страны.

В турнирной таблице «Реал Сосьедад», набрав 52 очка, поднялся на шестое место, которое позволяет сыграть в квалификационном раунде Лиги Европы. «Спортинг» с 22 очками идет 18-м.

«Реал Сосьедад» в следующем туре в гостях сыграет с «Барселоной», «Спортинг» на своем поле примет «Реал». Обе встречи пройдут 15 апреля.

Реал Сосьедад
Новости Матчи Состав Статистика
Спортинг Х
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
10 апреля

Мир да совет: Илюмжинов остался президентом FIDE

Мутко призвал не устраивать "гонения на арбитров" после каждого матча РФПЛ

"Металлург" обыграл СКА во втором матче финальной серии Кубка Гагарина