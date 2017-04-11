Мовсисян попал в команду недели MLS

В команду недели турнира попали Хосе Луис Гонсалес («Даллас»), Бобби Босуэлл («Ди-Си Юнайтед»), Айк Опара («Спортинг Канзас-Сити»), Антонио Деламеа Млинар («Нью-Инглэнд Революшн»), Ромен Алессандрини («Лос-Анджелес Гэлакси»), Дэкс Маккарти («Чикаго Файр»), Роджер Анибал Эспиноса («Спортинг Канзас-Сити»), Альберт Русняк («Реал Солт-Лейк»), Мичаэль Давид Барриос («Даллас»), Юра Мовсисян («Реал Солт-Лейк») и Эктор Вильяльба («Атланта Юнайтед»).



В минувшем туре Мовсисян отметился голом в матче с «Ванкувер Уайткэпс» (3:0).