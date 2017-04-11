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11 апреля 2017, 1:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Мовсисян попал в команду недели MLS

Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян, в настоящее время выступающий за «Реал Солт-Лейк», признан одним из лучших игроков 6-го тура MLS.

В команду недели турнира попали Хосе Луис Гонсалес («Даллас»), Бобби Босуэлл («Ди-Си Юнайтед»), Айк Опара («Спортинг Канзас-Сити»), Антонио Деламеа Млинар («Нью-Инглэнд Революшн»), Ромен Алессандрини («Лос-Анджелес Гэлакси»), Дэкс Маккарти («Чикаго Файр»), Роджер Анибал Эспиноса («Спортинг Канзас-Сити»), Альберт Русняк («Реал Солт-Лейк»), Мичаэль Давид Барриос («Даллас»), Юра Мовсисян («Реал Солт-Лейк») и Эктор Вильяльба («Атланта Юнайтед»).

В минувшем туре Мовсисян отметился голом в матче с «Ванкувер Уайткэпс» (3:0).
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