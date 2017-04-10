Артем Кравец: Тони Адамс? Если нет результата, то нужно что-то менять

Ранее 50-летний англичанин сменил на этой должности Лукаса Алькараса.

— Наверное, если нет результата, то нужно что-то менять, — приводит «Футбол 24» слова Кравца. — С Тони Адамсом уже знаком, ведь он как спортивный директор был на клубной базе.

Напомним, что последним местом работы Адамса была «Габала», которую он тренировал с 2010 по 2011 год. Специалист покинул команду по семейным обстоятельствам. До этого также непродолжительное время он работал в «Уикоме» и «Портсмуте».