Митрюшкин покоряет Швейцарию. Как играют наши в Европе

Митрюшкин — лучший в Швейцарии

В среду «Сьон» Митрюшкина принимал «Люцерн» в финале Кубка Швейцарии. Российский вратарь 120 минут отстоял на ноль, а затем отбил два пенальти в послематчевой серии и был признан лучшим игроком матча. Видео можно посмотреть здесь.



Интересно, что за три дня до этого Митрюшкин отбил пенальти с игры в матче с «Туном». Правда, в последнем туре Антон, лучший игрок «Сьона» в марте по версии болельщиков, пропустил четыре гола от «Лугано». Тем временем команда Митрюшкина лидирует в борьбе за еврокубки, располагаясь на третьем месте и опережая «Люцерн» на два очка.

Черышев снова лечится

В последний раз болельщики «Вильярреала» видели Черышева на поле в конце февраля. Тогда Денис должен был укрепить контратакующий потенциал команды, обыгрывавшей мадридский «Реал» — 2:0. В итоге «королевский клуб» совершил камбэк, а Черышев получил очередную травму. Чуть позже стало известно, что полузащитник пропустит от пяти до восьми недель и, скорее всего, вернётся в строй только в следующем сезоне.



Нойштедтер снова в запасе

Защитник, которого Станислав Черчесов решил вызвать в национальную команду впервые после Евро, в «Фенербахче» чаще смотрит матчи со скамейки, чем играет. В центре обороны турецкого гранда играет трудновыговариваемая связка Кьяер — Шкртел, а для Нойштедтера места у Дика Адвоката не находится. Без россиянина «Фенербахче» располагается на четвёртом месте по потерянным очкам и к лету может даже потерять место в еврокубках.



Караваев — незаменимый в Чехии

После зимы экс-«армеец» не пропустил пока ни одной игры в «Спарте». И если в самом принципиальном матче Чехии, пражском дерби, Караваев привёз пенальти в добавленное время и лишил свою команду победы, то со «Зброёвкой» он стал одним из главных героев. В конце первого тайма Вячеслав протащил мяч по флангу и сделал голевую передачу на Лафату, который вывел «Спарту» вперёд.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">✅ LIVE<br>?? Чехия: Первая лига - 23 Тур<br>⚽ Спарта 2-1 Збройовка Брно<br>?? Защитник "Спарты" Вячеслав Караваев сделал голевую передачу на 42-й мин <a href="https://t.co/5hPOPgzyZA">pic.twitter.com/5hPOPgzyZA</a></p>— Российские легионеры (@rus_legioners) <a href="https://twitter.com/rus_legioners/status/851111584462249984">9 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>