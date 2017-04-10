Президент киевского «Динамо»: Матч с «Шахтером» перенесли не из-за свадьбы дочки брата
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис подчеркнул, что перенос матча 26-го тура чемпионата Украины с «Шахтером» не связано со свадьбой дочери его брата Григория.
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Игра должна была пройти 22 апреля, но пройдет на день раньше, начало встречи — в 20.00 по киевскому времени.
— Моя дочка вышла замуж ровно год тому назад. У дочки брата 22 апреля свадьба, — приводит FootballHub слова Суркиса. — Если люди считают, что матч перенесли
Мы, как хозяева, имеем право перенести матч. И я считаю, что это не связано ни со свадьбами, ни с чем. 20.00 в пятницу — удобное время. Надеюсь, болельщики придут и поддержат нас.
Отметим, что полуфинальные матчи Кубка Украины запланированы на 26 апреля.
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