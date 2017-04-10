Адебайор оформил свой первый хет-трик с 2011 года

Форвард хозяев Эммануэль Адебайор забил три гола, а ещё один мяч в свой актив записал Мустафа Пектемек, который заменил тоголезца на 77-й минуте.



Адебайор, который половину сезона пребывал в статусе свободного агента и более года не мог распечатать ворота соперников, забил уже пять голов в пяти матчах за «Истанбул Башакшехир» в чемпионате Турции. Это его первый хет-трик с мая 2011 года, когда он ещё выступал за «Реал». Тогда Эммануэль трижды поразил ворота «Альмерии» (8:1).



«Истанбул Башакшехир» занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги, «Галатасарай» идёт четвёртым.