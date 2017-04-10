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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29382459/
10 апреля 2017, 22:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Адебайор оформил свой первый хет-трик с 2011 года

«Истанбул Башакшехир» одержал победу над «Галатасараем» в домашнем матче 27-го тура чемпионата Турции — 4:0.

Форвард хозяев Эммануэль Адебайор забил три гола, а ещё один мяч в свой актив записал Мустафа Пектемек, который заменил тоголезца на 77-й минуте.

Адебайор, который половину сезона пребывал в статусе свободного агента и более года не мог распечатать ворота соперников, забил уже пять голов в пяти матчах за «Истанбул Башакшехир» в чемпионате Турции. Это его первый хет-трик с мая 2011 года, когда он ещё выступал за «Реал». Тогда Эммануэль трижды поразил ворота «Альмерии» (8:1).

«Истанбул Башакшехир» занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги, «Галатасарай» идёт четвёртым.
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