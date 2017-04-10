Адебайор оформил свой первый хет-трик с 2011 года
«Истанбул Башакшехир» одержал победу над «Галатасараем» в домашнем матче 27-го тура чемпионата Турции — 4:0.
Форвард хозяев Эммануэль Адебайор забил три гола, а ещё один мяч в свой актив записал Мустафа Пектемек, который заменил тоголезца на 77-й минуте.
Адебайор, который половину сезона пребывал в статусе свободного агента и более года не мог распечатать ворота соперников, забил уже пять голов в пяти матчах за «Истанбул Башакшехир» в чемпионате Турции. Это его первый
«Истанбул Башакшехир» занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги, «Галатасарай» идёт четвёртым.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter