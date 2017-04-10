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10 апреля 2017, 22:01 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Раньери: Не верю, что игроки «Лестера» могли меня «убить»

Бывший главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери рассказал, как он воспринял отставку после потрясающего сезона с командой.

Бывший главный тренер <span class=error>Лестер</span> Сити <span class=error>Клаудио</span> <span class=error>Раньери</span> рассказал как он воспринял отставку после потрясающего сезона с командой. Увеличить
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Специалист также выразил уверенность, что игроки не просили руководителей клуба уволить его.

«Я знал, что после завоевания титула сезон получится другим. Наши игроки перезагрузили своё сознание. У нас был скромный клуб, нужно было сохранять спокойствие. Думаю, поворотный момент — это матч с «Севильей». Видел игроков, которые во втором тайме вместе сражались, вместе работали. Отправиться в гости к «Севилье» и проиграть лишь со счётом 1:2, оставив вопрос о победителе противостояния открытым, — это не так просто. Так что весть о моей отставке меня сильно удивила и разочаровала. Узнал об этом, когда возвращался домой с игры против испанцев.

Не верю слухам о том, что игроки говорили с руководством о моей отставке. Не могу поверить в то, что они могли меня «убить». Нет, это исключено. Для нас Канте был лучшим игроком мира. Когда он ушёл, мне пришлось менять систему. Не хотел его продавать, как не хотел расставаться с Варди и Марезом. Сказал им, что верю в успехи команды в Лиге чемпионов. Несмотря на отставку, я по-прежнему уверен, что решение сохранить этих игроков было верным.

Поддержка со всего мира была потрясающей. Хочу поблагодарить болельщиков «Лестера». Когда мы выиграли лигу, я получил разные открытки, шампанское, подарки. И вот меня уволили — весь дом был полон подарков от поклонников! Конечно же, «Лестер» навсегда останется в моём сердце. Трижды я был близок к завоеванию титула в Европе, и с «лисами» мне удалось стать чемпионом. Всегда буду хранить в сердце клуб, город и болельщиков", — приводит слова Раньери The Telegraph.

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