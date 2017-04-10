Раньери: Не верю, что игроки «Лестера» могли меня «убить»

Специалист также выразил уверенность, что игроки не просили руководителей клуба уволить его.



«Я знал, что после завоевания титула сезон получится другим. Наши игроки перезагрузили своё сознание. У нас был скромный клуб, нужно было сохранять спокойствие. Думаю, поворотный момент — это матч с «Севильей». Видел игроков, которые во втором тайме вместе сражались, вместе работали. Отправиться в гости к «Севилье» и проиграть лишь со счётом 1:2, оставив вопрос о победителе противостояния открытым, — это не так просто. Так что весть о моей отставке меня сильно удивила и разочаровала. Узнал об этом, когда возвращался домой с игры против испанцев.



Не верю слухам о том, что игроки говорили с руководством о моей отставке. Не могу поверить в то, что они могли меня «убить». Нет, это исключено. Для нас Канте был лучшим игроком мира. Когда он ушёл, мне пришлось менять систему. Не хотел его продавать, как не хотел расставаться с Варди и Марезом. Сказал им, что верю в успехи команды в Лиге чемпионов. Несмотря на отставку, я по-прежнему уверен, что решение сохранить этих игроков было верным.

Поддержка со всего мира была потрясающей. Хочу поблагодарить болельщиков «Лестера». Когда мы выиграли лигу, я получил разные открытки, шампанское, подарки. И вот меня уволили — весь дом был полон подарков от поклонников! Конечно же, «Лестер» навсегда останется в моём сердце. Трижды я был близок к завоеванию титула в Европе, и с «лисами» мне удалось стать чемпионом. Всегда буду хранить в сердце клуб, город и болельщиков", — приводит слова Раньери The Telegraph.