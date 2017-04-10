«Слуцк» разгромил жодинских торпедовцев в последнем матче 2-го тура чемпионата Беларуси по футболу
10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Слуцка» одержали крупную победу над жодинским «Торпедо-БелАЗом» в заключительном матче второго тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Перед игрой в Слуцке торпедовцы намеревалась взять реванш у «Слуцка» за недавнее поражение в кубковом четвертьфинале, но этого не произошло. Хозяева поля строго сыграли в обороне и отлично использовали свои шансы в атаке. Незадолго до окончания первого тайма первый мяч в ворота Валерия Фомичева забил Александр Сафонов, после перерыва голевой дубль оформил ивуарийский легионер Сенин Себаи, а Андрей Залесский забил четвертый гол. Лишь за несколько секунд до финального свистка Александр Макась чуть сократил разрыв в счете — 1:4. Для футболистов «Слуцка» это вторая виктория в нынешнем первенстве, и они вместе с минским «Динамо» вышли в лидеры, набрав по 6 очков из 6 возможных.
Результаты остальных встреч прошедшего тура: «Динамо» (Минск) — «Нафтан» (Новополоцк) — 1:0, БАТЭ (Борисов) — «Минск» — 1:0, «Ислочь» (Минский район) — «Неман» (Гродно) — 0:1, «Шахтер» (Солигорск) — «Гомель» — 0:0, «Витебск» — «Днепр» (Могилев) — 0:4, «Славия» (Мозырь) — «Городея» — 1:0, «Крумкачы» (Минск) — «Динамо» (Брест) — 1:1.
В следующем туре встречаются:
14 апреля
«Нафтан» — «Витебск»,
«Днепр» — «Крумкачы»;.
15 апреля
«Неман» — «Слуцк»,
«Городея» — «Ислочь»,
«Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» (Минск),
«Минск» — «Шахтер»,
«Гомель» — «Славия»,
«Динамо» (Брест) — БАТЭ.
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