В «Шальке» рассчитывают сохранить Бадштубера
Спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель подчеркнул, что в клубе не собираются расставаться с защитником Хольгером Бадштубером.
Игрок перешел в «Шальке» из «Баварии» на правах аренды и пока провел только 6 матчей в бундеслиге.
— Хольгер чувствует себя очень хорошо, — цитирует reviersport.de Хайделя. — Он говорит, что все ближе к тому уровню, которого хочет достичь. После двух лет травм тяжело вернуться. С «Баварией» и Бадштубером у нас четкая договоренность. То, что он останется с нами, не выглядит невозможным. Подождем конца сезона.
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