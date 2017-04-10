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10 апреля 2017, 19:23 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

«Слуцк» разгромил «Торпедо»

В матче 2-го тура чемпионата Беларуси «Слуцк» дома выиграл у «Торпедо» 4:1.

В матче 2-го тура чемпионата <span class=error>Беларуси</span> <span class=error>Слуцк</span> дома выиграл у <span class=error>Торпедо</span> 4:1. Увеличить
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СЛУЦК — ТОРПЕДО — 4:1
Слуцк. 10 апреля. Городской стадион. 17.30.
Судьи — С. Лобацевич (Витебск), Д. Жук (Минск), П. Мазуро (Молодечно).
СЛУЦК: Панкратов — Былина, Каршакевич, Образов, Ан. Залеский — Бобко (к) (Думбия, 75), Ауие, Д. Щегрикович (Сафонов, 30), Юсов — Яцкевич (Кибук, 54), Себаи.
Запасные: Дударь, С. Щегрикович, Рушницкий, Куаджа.
ТОРПЕДО: Фомичев — Асани (Панковец, 67), Клопоцкий, Имереков, Щербо — Оганесян (Зубович, 46), Афанасьев, Хачатурян (к) (Дорошенко, 46), Шаповал — Скавыш, Макась.
Запасные: Хаткевич, Краснов, Рекиш, Павловец.
ГОЛЫ: 1:0 — Сафонов (37). 2:0 — Себаи (48). 3:0 — Себаи (75). 4:0 — Залеский (89). 4:1 — Макась (89).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Шаповал (31), Образов (59), Юсов (79).

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Украинский полузащитник Кирилл Дорошенко заключил контракт с «Торпедо'-БЕЛАЗ

Украинский полузащитник Кирилл Дорошенко заключил контракт с «Торпедо"-БЕЛАЗ

Украинский полузащитник Кирилл Дорошенко заключил контракт с «Торпедо"-БЕЛАЗ, сообщает официальный сайт жодинского клуба. Футболист появился в составе автозаводцев еще на турецком сборе, но понадобилось время, чтобы пройти все необходимые процедуры по трудоустройству легионера. По этой причине Дорошенко, который уже был представлен болельщикам на традиционной предсезонной встрече, не мог принимать участие в кубковых играх.
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