«Слуцк» разгромил «Торпедо»

Украинский полузащитник Кирилл Дорошенко заключил контракт с «Торпедо"-БЕЛАЗ, сообщает официальный сайт жодинского клуба. Футболист появился в составе автозаводцев еще на турецком сборе, но понадобилось время, чтобы пройти все необходимые процедуры по трудоустройству легионера. По этой причине Дорошенко, который уже был представлен болельщикам на традиционной предсезонной встрече, не мог принимать участие в кубковых играх.