«Слуцк» разгромил «Торпедо»
В матче 2-го тура чемпионата Беларуси «Слуцк» дома выиграл у «Торпедо» 4:1.
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СЛУЦК — ТОРПЕДО — 4:1
Слуцк. 10 апреля. Городской стадион. 17.30.
Судьи — С. Лобацевич (Витебск), Д. Жук (Минск), П. Мазуро (Молодечно).
СЛУЦК: Панкратов — Былина, Каршакевич, Образов, Ан. Залеский — Бобко (к) (Думбия, 75), Ауие, Д. Щегрикович (Сафонов, 30), Юсов — Яцкевич (Кибук, 54), Себаи.
Запасные: Дударь, С. Щегрикович, Рушницкий, Куаджа.
ТОРПЕДО: Фомичев — Асани (Панковец, 67), Клопоцкий, Имереков, Щербо — Оганесян (Зубович, 46), Афанасьев, Хачатурян (к) (Дорошенко, 46), Шаповал — Скавыш, Макась.
Запасные: Хаткевич, Краснов, Рекиш, Павловец.
ГОЛЫ: 1:0 — Сафонов (37). 2:0 — Себаи (48). 3:0 — Себаи (75). 4:0 — Залеский (89). 4:1 — Макась (89).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Шаповал (31), Образов (59), Юсов (79).
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