Алексей Петрушин: За счет хороших легионеров уровень чемпионата Казахстана возрос

Шымкентские болельщики с нетерпением ожидают, что в этом году их любимцы смогут добраться до заветного пьедестала, ведь у руля команды встал новый тренер — россиянин Алексей Петрушин, который уже познал вкус завоевания золотых медалей чемпионата Казахстана, возглавляя алматинский «Кайрат».



В интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz наставник южан поделился своими мыслями об игре его подопечных в этом сезоне.



— Алексей Алексеевич, после удачного старта, где была и крупная победа над чемпионом, задачи на сезон руководством клуба изменены не были?

— Нет, первоначальная задача — быть в тройке призеров, — остается прежней. Тем более, что шымкентский клуб давно не поднимался выше четвертого места.



— Судя по статистике, в первых матчах команда использовала, в основном, длинные передачи, забрасывая мяч вперед, и исполняла также длинные диагональные передачи. Игра Ваших подопечных в последнем поединке против «Тараза» больше напоминала так называемый «спартаковский» стиль, характеризуемый короткими и средними передачами в центре поля. Вы изменили тактику перед определенным соперником?

— Нет. Мы изначально с первых матчей проповедовали, как Вы назвали, «спартаковскую» игру — в средний и короткий пас. Я не очень хорошо отношусь к длинным передачам, где вероятность потери мяча более высока. В свое время Константин Иванович Бесков, когда я играл в «Динамо», именно этому и учил, и я теперь стараюсь привить этот стиль своим подопечным.



— Команду Вы возглавили перед третьим сбором. В данный момент все новые игроки Вас устраивают?

— Ну, Булешева я знаю еще по совместной работе в «Кайрате», также хорошо знаком с Абдулиным, Смаковым. Можно сказать так: раз футболисты играют и выходят в основном составе — значит, они меня устраивают.



— С основным голкипером команды определились?

— У нас в клубе работает тренер по вратарям, которому я полностью доверяю. Он следит за готовностью каждого вратаря к матчу, и его мнение, естественно, является главным фактором — кто более подготовлен к предстоящей игре, тот и защищает ворота. Сказать, что Бекбаев — основной страж ворот, не могу: Нурмухаметов и Бойченко вполне составляют ему конкуренцию.



— Многих интересует вопрос: почему не появляется в матчах заявляемый на каждую игру любимец шымкентских болельщиков Аширбеков? Есть ли у тренерского штаба планы на этого опытного игрока?

— Вообще, Кайрат как футболист удовлетворяет меня как тренера. Во-первых, он настоящий профессионал, очень нравится его работоспособность. В общем, — он в обойме, и на него очень серьезные планы. Сомнений в том, что этот игрок поможет команде, и болельщики его увидят на поле, быть не должно ни у кого.



— В игре против «Тараза» на замену поочередно вышли три опытных игрока — Абдулин, а затем Гейнрих и Булешев. Выполнили ли они Ваши установки?

— Те задачи, которые я поставил перед ребятами, они выполнили. Будь бы точнее в конце игры Булешев, счет был бы другим.



— Замена сербского защитника Рендулича была связана с его ошибкой в эпизоде с первым голом в ваши ворота, или это был тактический ход?

— Замена игрока произошла, прежде всего, не из-за ошибки Рендулича, а в связи с надежной отличной игрой опытного Абдулина — учитывая его опыт и рост. Но, безусловно, ошибки Рендулича повлияли на ход игры. Однако думаю, что Зоран сделает выводы из игры, и в дальнейшем он поможет коллективу добиться поставленных целей.



— В команде после назначения опасных штрафных ударов у ворота соперника к мячу обычно подходят Толебек либо Нургалиев. Они действуют по установке тренера, либо сами решают, кто будет исполнять стандарт?

— Ну, такого нет. Все зависит от позиции удара — кому-то удобно бить с левой ноги, кому-то — с правой, у кого-то физическое состояние не позволяет, а кто-то чувствует, что сейчас забьет. В общем, игроки сами решают, кто будет наносить удар.



— Отсутствие Нусербаева в матче с «Таразом» сильно сказалось на результате игры?

— Конечно, отсутствие любого игрока основного состава, тем более, такого игрока, как Танат, — потеря для команды. Поэтому его отсутствие сыграло значимую роль в игре «Ордабасы».



— К судейству в игре против «Тараза» у Вас есть какие-нибудь претензии?

— Я работу судей никогда не обсуждал. Поэтому решения арбитров считаю правильными.



— Вы не первый год работаете в Казахстане. На Ваш взгляд, уровень нашего чемпионата повысился?

— Здесь присутствует только слово «да». За счет хороших легионеров уровень чемпионата, конечно, возрос, поэтому зрелищность игры, по сравнению с футболом десятилетней давности, отличается в лучшую сторону.