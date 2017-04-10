Алексей Петрушин: За счет хороших легионеров уровень чемпионата Казахстана возрос
Одним из кандидатов на попадание в призовую тройку чемпионата Казахстана ежегодно является шымкентский клуб «Ордабасы». Вот и в нынешнем сезоне его команда заявила о себе с первого тура
Премьер-Лиги, разгромив в стартовой игре чемпиона страны последних трех лет «Астану» с сухим счетом 3:0.
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Шымкентские болельщики с нетерпением ожидают, что в этом году их любимцы смогут добраться до заветного пьедестала, ведь у руля команды встал новый тренер — россиянин Алексей Петрушин, который уже познал вкус завоевания золотых медалей чемпионата Казахстана, возглавляя алматинский «Кайрат».
В интервью корреспонденту республиканского
— Алексей Алексеевич, после удачного старта, где была и крупная победа над чемпионом, задачи на сезон руководством клуба изменены не были?
— Нет, первоначальная задача — быть в тройке призеров, — остается прежней. Тем более, что шымкентский клуб давно не поднимался выше четвертого места.
— Судя по статистике, в первых матчах команда использовала, в основном, длинные передачи, забрасывая мяч вперед, и исполняла также длинные диагональные передачи. Игра Ваших подопечных в последнем поединке против «Тараза» больше напоминала так называемый «спартаковский» стиль, характеризуемый короткими и средними передачами в центре поля. Вы изменили тактику перед определенным соперником?
— Нет. Мы изначально с первых матчей проповедовали, как Вы назвали, «спартаковскую» игру — в средний и короткий пас. Я не очень хорошо отношусь к длинным передачам, где вероятность потери мяча более высока. В свое время Константин Иванович Бесков, когда я играл в «Динамо», именно этому и учил, и я теперь стараюсь привить этот стиль своим подопечным.
— Команду Вы возглавили перед третьим сбором. В данный момент все новые игроки Вас устраивают?
— Ну, Булешева я знаю еще по совместной работе в «Кайрате», также хорошо знаком с Абдулиным, Смаковым. Можно сказать так: раз футболисты играют и выходят в основном составе — значит, они меня устраивают.
— С основным голкипером команды определились?
— У нас в клубе работает тренер по вратарям, которому я полностью доверяю. Он следит за готовностью каждого вратаря к матчу, и его мнение, естественно, является главным фактором — кто более подготовлен к предстоящей игре, тот и защищает ворота. Сказать, что Бекбаев — основной страж ворот, не могу: Нурмухаметов и Бойченко вполне составляют ему конкуренцию.
— Многих интересует вопрос: почему не появляется в матчах заявляемый на каждую игру любимец шымкентских болельщиков Аширбеков? Есть ли у тренерского штаба планы на этого опытного игрока?
— Вообще, Кайрат как футболист удовлетворяет меня как тренера.
— В игре против «Тараза» на замену поочередно вышли три опытных игрока — Абдулин, а затем Гейнрих и Булешев. Выполнили ли они Ваши установки?
— Те задачи, которые я поставил перед ребятами, они выполнили. Будь бы точнее в конце игры Булешев, счет был бы другим.
— Замена сербского защитника Рендулича была связана с его ошибкой в эпизоде с первым голом в ваши ворота, или это был тактический ход?
— Замена игрока произошла, прежде всего, не
— В команде после назначения опасных штрафных ударов у ворота соперника к мячу обычно подходят Толебек либо Нургалиев. Они действуют по установке тренера, либо сами решают, кто будет исполнять стандарт?
— Ну, такого нет. Все зависит от позиции удара —
— Отсутствие Нусербаева в матче с «Таразом» сильно сказалось на результате игры?
— Конечно, отсутствие любого игрока основного состава, тем более, такого игрока, как Танат, — потеря для команды. Поэтому его отсутствие сыграло значимую роль в игре «Ордабасы».
— К судейству в игре против «Тараза» у Вас есть
— Я работу судей никогда не обсуждал. Поэтому решения арбитров считаю правильными.
— Вы не первый год работаете в Казахстане. На Ваш взгляд, уровень нашего чемпионата повысился?
— Здесь присутствует только слово «да». За счет хороших легионеров уровень чемпионата, конечно, возрос, поэтому зрелищность игры, по сравнению с футболом десятилетней давности, отличается в лучшую сторону.
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