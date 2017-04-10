Турецкий клуб интересуется двумя футболистами «Реала»
Защитник сборной Португалии и «Реала» Фабиу Коэнтрау может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
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По данным Hurriyet, игроком интересуется «Галатасарай». В стамбульском клубе видят в Коэнтрау замену французу Лионелю Каролю, который, скорее всего, покинет команду летом.
Сообщается, что Коэнтрау предлагают контракт с зарплатой в 4 миллионов евро в год. В текущем сезоне 29-летний защитник провел за «Реал» всего четыре матча по всех турнирах.
Интересуется «Галатасарай» и другим португальцем — Пепе. 34-летний защитник пока не продлил контракт с «Реалом», который заканчивается уже летом. Зимой Пепе интересовались клубы из Китая.
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