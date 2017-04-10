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10 апреля 2017, 18:40 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

«Манчестер Юнайтед» готов продать Янузая

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Аднан Янузай может быть продан предстоящим летом.

По информации The Telegraph, «красные дьяволы» не видят игрока в своем составе и открыты для предложений о трансфере. На данный момент Янузай находится в аренде в «Сандерленде», за который сыграл 21 матч и совершил три ассиста. Контракт бельгийца рассчитан до лета 2018 года. Футболист интересует сразу несколько команд из Франции и Италии.

Манчестер Юнайтед
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