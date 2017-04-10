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10 апреля 2017, 18:25 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Во вторник, 18 апреля, будет рассмотрена апелляция Андрея Жукова

Во вторник, 18 апреля, в 10.00 судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда рассмотрит в апелляционном порядке уголовное дело в отношении экс-главы департамента судейства и инспектирования АБФФ Андрея Жукова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 430, ч.2 ст. 430 УК (получение взяток и превышение служебных полномочий).

В январе нынешнего года Жукова приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Также суд применил к нему конфискацию всего имущества и назначил штраф в размере 500 базовых величин, напоминает by.tribuna.com.

Кроме того, Андрей Жуков является свидетелем по делу экс-главного тренера «Сморгони» Николая Рындюка, которого обвиняют в даче взятки бывшему главе департамента судейства и инспектирования БФФ.

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