Во вторник, 18 апреля, будет рассмотрена апелляция Андрея Жукова
Во вторник, 18 апреля, в 10.00 судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда рассмотрит в апелляционном порядке уголовное дело в отношении
экс-главы департамента судейства и инспектирования АБФФ Андрея Жукова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 430, ч.2 ст. 430 УК (получение взяток и превышение служебных полномочий).
В январе нынешнего года Жукова приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Также суд применил к нему конфискацию всего имущества и назначил штраф в размере 500 базовых величин, напоминает by.tribuna.com.
Кроме того, Андрей Жуков является свидетелем по делу
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