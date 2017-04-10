Во вторник, 18 апреля, будет рассмотрена апелляция Андрея Жукова

В январе нынешнего года Жукова приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Также суд применил к нему конфискацию всего имущества и назначил штраф в размере 500 базовых величин, напоминает by.tribuna.com.



Кроме того, Андрей Жуков является свидетелем по делу экс-главного тренера «Сморгони» Николая Рындюка, которого обвиняют в даче взятки бывшему главе департамента судейства и инспектирования БФФ.