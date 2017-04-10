Бабич признан лучшим тренером 24-го тура УПЛ

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Со средним баллом в 4,6 (максимум — 5) почетное звание тренера тура досталось наставнику «Черноморца» Александру Бабичу, команда которого победила «Шахтер» со счетом 2:1.

Напомним, что лучшим тренером предыдущего, 23-го тура был признан Олег Дулуб — за победу «Карпат» над «Сталью» (2:0).