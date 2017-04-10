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10 апреля 2017, 18:21 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Бабич признан лучшим тренером 24-го тура УПЛ

Всеукраинское объединение тренеров по футболу, проанализировав итоги последних матчей Лиги Пари-матч, выбрало лучшего наставника команды в 24-м туре.

Всеукраинское объединение тренеров по футболу проанализировав итоги последних матчей Лиги <nobr>Пари-матч</nobr> выбрало лучшего наставника команды в 24-м туре. Увеличить
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Со средним баллом в 4,6 (максимум — 5) почетное звание тренера тура досталось наставнику «Черноморца» Александру Бабичу, команда которого победила «Шахтер» со счетом 2:1.

Напомним, что лучшим тренером предыдущего, 23-го тура был признан Олег Дулуб — за победу «Карпат» над «Сталью» (2:0).

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Новости Зарубежного футбола

Элиас — лучший игрок 24-го тура УПЛ

Элиас — лучший игрок 24-го тура УПЛ

Экспертный совет украинской Премьер-лиги определил лучшего игрока 24-го тура. Им стал форвард Черноморца Элиас, который забил победный гол в ворота Шахтера.
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