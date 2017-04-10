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10 апреля 2017, 18:21 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

СМИ: Денис Бойко может вернуться в «Динамо»

Как сообщает Мой Киев, летом в «Динамо» намерены усилить вратарскую позицию, и приоритетным вариантом является голкипер «Малаги» Денис Бойко.

Как сообщает Мой Киев летом в Динамо намерены усилить вратарскую позицию и приоритетным вариантом является голкипер Малаги Денис Бойко. Увеличить
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Напомним, права на украинского вратаря принадлежат «Бешикташу», за «Малагу» он выступает на правах аренды. В текущем сезоне в активе футболиста 5 матчей в составе испанской команды.

Денис Бойко является воспитанником «Динамо», но в первой команде клуба почти не играл.

В июне 2013 года Бойко ушел в годичную аренду в Днепр и стал серебряным призёром чемпионата Украины. После окончания сезона подписал с днепровским клубом полноценный контракт по схеме 3+2.

В сезоне 2014/15, играя за Днепр в Лиге Европы, Бойко стал одним из 18 игроков, вошедших в символическую сборную Лиги Европы.

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