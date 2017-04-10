Элиас — лучший игрок 24-го тура УПЛ
Экспертный совет украинской
Премьер-лиги определил лучшего игрока 24-го тура. Им стал форвард Черноморца Элиас, который забил победный гол в ворота Шахтера.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За нападающего проголосовали практически все респонденты, среди которых: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Виктор Грачев, Александр Денисов, Вадим Мисюра, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Игорь Цыганык, Дмитрий Поворознюк и Игорь Шуховцев.
Черноморец в рамках 24-го тура Лиги
Напомним, что лучшим игроком предыдущего, 23-го тура УПЛ, был признан вингер Динамо Андрей Ярмоленко.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter