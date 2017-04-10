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10 апреля 2017, 18:17 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Элиас — лучший игрок 24-го тура УПЛ

Экспертный совет украинской Премьер-лиги определил лучшего игрока 24-го тура. Им стал форвард Черноморца Элиас, который забил победный гол в ворота Шахтера.

Экспертный совет украинской <nobr>Премьер-лиги</nobr> определил лучшего игрока 24-го тура. Им стал форвард Черноморца <span class=error>Элиас</span> который забил победный гол в ворота Шахтера. Увеличить
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За нападающего проголосовали практически все респонденты, среди которых: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Виктор Грачев, Александр Денисов, Вадим Мисюра, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Игорь Цыганык, Дмитрий Поворознюк и Игорь Шуховцев.

Черноморец в рамках 24-го тура Лиги Пари-матч одержал волевую победу над Шахтером со счетом 2:1. Для горняков это поражение стало первым в сезоне в рамках чемпионата Украины.

Напомним, что лучшим игроком предыдущего, 23-го тура УПЛ, был признан вингер Динамо Андрей Ярмоленко.

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