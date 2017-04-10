СМИ: «Фенербахче» согласовал трансфер Тайсона

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По информации издания, сторонам удалось достичь предварительного соглашения по сделке. В ближайшее время в Стамбул отправится агент игрока, чтобы обсудить условия личного контракта.

Напомним, что контракт Тайсона с «горняками» заканчивается в декабре 2017 года.

Сам игрок заявлял, что не собирается продлевать контракт с донецким клубом и хотел бы вернуться в Интернасиональ. Кроме того в СМИ была информация об интресе к Тайсону со стороны китайских клубов, Зенита, Ромы и Порту.