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10 апреля 2017, 18:14 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

СМИ: «Фенербахче» согласовал трансфер Тайсона

Как сообщает Fotospor, президент Фенербахче Али Йылдырым прилетал в Киев, чтобы обсудить с руководством Шахтера потенциальный трансфер полузащитника горняков Тайсона.

Как сообщает Fotospor президент Фенербахче Али Йылдырым прилетал в Киев чтобы обсудить с руководством Шахтера потенциальный трансфер полузащитника горняков <span class=error>Тайсона</span>. Увеличить
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По информации издания, сторонам удалось достичь предварительного соглашения по сделке. В ближайшее время в Стамбул отправится агент игрока, чтобы обсудить условия личного контракта.

Напомним, что контракт Тайсона с «горняками» заканчивается в декабре 2017 года.

Сам игрок заявлял, что не собирается продлевать контракт с донецким клубом и хотел бы вернуться в Интернасиональ. Кроме того в СМИ была информация об интресе к Тайсону со стороны китайских клубов, Зенита, Ромы и Порту.

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