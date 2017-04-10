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10 апреля 2017, 18:07 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Источник: Неймар будет дисквалифицирован на три игры и пропустит матч с «Реалом»

Нападающий «Барселоны» Неймар будет дисквалифицирован на три игры Примеры за иронические аплодисменты в сторону арбитра после своего удаления в матче 31-го тура чемпионата Испании с «Малагой» (0:2).

Нападающий Барселоны <span class=error>Неймар</span> будет дисквалифицирован на три игры Примеры за иронические аплодисменты в сторону арбитра после своего удаления в матче 31-го тура чемпионата Испании с Малагой (0:2). Увеличить
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Об этом пишет Marca.

Сообщается, что дисциплинарная комиссия после рассмотрения эпизода официально объявит о решении дисквалифицировать Неймара утром 11 апреля. После этого «Барселона», скорее всего, подаст апелляцию.

Из-за трёхматчевой дисквалификации Неймар не поможет каталонской команде в матчах с «Реалом Сосьедад» (15 апреля), мадридским «Реалом» (23 апреля) и «Осасуной» (26 апреля).

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