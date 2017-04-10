Источник: Неймар будет дисквалифицирован на три игры и пропустит матч с «Реалом»
Нападающий «Барселоны» Неймар будет дисквалифицирован на три игры Примеры за иронические аплодисменты в сторону арбитра после своего удаления в матче 31-го тура чемпионата Испании с «Малагой» (0:2).
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Видимо, что-то случилось...
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Об этом пишет Marca.
Сообщается, что дисциплинарная комиссия после рассмотрения эпизода официально объявит о решении дисквалифицировать Неймара утром 11 апреля. После этого «Барселона», скорее всего, подаст апелляцию.
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