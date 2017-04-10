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10 апреля 2017, 17:53 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Кайрат» провел тренировку на «Затобольце»

Алматинский «Кайрат» провел подготовительную тренировку на резервном поле «Затоболец».

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Футболисты алматинского «Кайрата» прибыли в Костанай этим утром, где уже провели вечернюю тренировку на запасном стадионе футбольного клуба «Тобол».

 Уже в эту среду, 12 апреля, «желто-черные» сыграют в очередном туре казахстанской Премьер-Лиги с костанайской командой.

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