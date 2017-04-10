«Кайрат» провел тренировку на «Затобольце»
Алматинский «Кайрат» провел подготовительную тренировку на резервном поле «Затоболец».
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Футболисты алматинского «Кайрата» прибыли в Костанай этим утром, где уже провели вечернюю тренировку на запасном стадионе футбольного клуба «Тобол».
Уже в эту среду, 12 апреля, «желто-черные» сыграют в очередном туре казахстанской
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