Матч Второй лиги в Одессе был прерван попаданием мяча в троллейбус
Курьезный случай произошел во время матча чемпионата Украины по футболу среди команд Второй лиги на стадионе «Спартак» в Одессе, где мяч угодил в проходящий мимо стадиона троллейбус, сообщает Isport.
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В игре 24-го тура украинской Второй лиги одесская «Жемчужина» принимала дома «Рух» из Винников.
В одном из эпизодов голкипер гостей Александр Дяченко выбил мяч так, что тот покинул пределы не только поля, но и стадиона, угодив в проезжающий мимо троллейбус.
Отметим, что матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Жемчужины».
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