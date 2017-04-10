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10 апреля 2017, 17:43 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

Матч Второй лиги в Одессе был прерван попаданием мяча в троллейбус

Курьезный случай произошел во время матча чемпионата Украины по футболу среди команд Второй лиги на стадионе «Спартак» в Одессе, где мяч угодил в проходящий мимо стадиона троллейбус, сообщает Isport.

Курьезный случай произошел во время игры одесской Жемчужины. Увеличить
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В игре 24-го тура украинской Второй лиги одесская «Жемчужина» принимала дома «Рух» из Винников.

В одном из эпизодов голкипер гостей Александр Дяченко выбил мяч так, что тот покинул пределы не только поля, но и стадиона, угодив в проезжающий мимо троллейбус.

Отметим, что матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Жемчужины».

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