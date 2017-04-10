Матч Второй лиги в Одессе был прерван попаданием мяча в троллейбус

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В игре 24-го тура украинской Второй лиги одесская «Жемчужина» принимала дома «Рух» из Винников.

В одном из эпизодов голкипер гостей Александр Дяченко выбил мяч так, что тот покинул пределы не только поля, но и стадиона, угодив в проезжающий мимо троллейбус.

Отметим, что матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Жемчужины».