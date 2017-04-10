Теперь, в апреле 2017 года, представлена уже четвёртая версия модели бутс — «Созданы для великих».



12 августа 2003 года 18-летний Роналду впервые появился в Манчестере, подписав контракт со своей новой командой. Он хотел взять номер 28 — тот, что был у него в предыдущем клубе, но у сэра Алекса Фергюсона были другие планы. «Я хочу доверить тебе семёрку», — сказал он. «И я сильно удивился, потому что знал, кто выступал под этим номером до меня», — вспоминает Роналду.



Молодой футболист быстро доказал, что достоин носить футболку с этим номером. «Это стало началом моей успешной карьеры в футболе. Я не только улучшил игровые показатели, но и стал гораздо сильнее физически», — говорит Роналду.



С Роналду команда выиграла три титула чемпиона лиги подряд, а сам он в 2008-м был признан игроком года. «За пять лет в составе клуба я научился воспринимать футбол как искусство. Мы многое выиграли вместе. Всё это было для меня мечтой», — признаётся Роналду.



История развития и становления Роналду вдохновила дизайнеров на создание новой модели бутс, получившей название «Созданы для великих». Подошва бутс визуально напоминает раскалённую сталь, оранжево-красный цвет расплавленного металла дополнен характерными металлическими оттенками в верхней части. Логотип коллекции — буквы CR в цвет бутс и контрастная семёрка — расположен в средней части. На пятке появилась римская цифра XXVIII с более выраженными символами VII — цифры, сыгравшей важную роль в жизни Криштиану.



Бутсы в силуэтах Superfly, Vapor и NikeFootballX из коллекции CR7 «Созданы для великих» появятся в магазинах Nike и на Nike.com 10 апреля.

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