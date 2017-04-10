«Мы готовимся в межсезонье на шикарных полях Турции и Эмиратов»
Пять самых громких цитат пятого тура КПЛ.
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Станимир Стойлов, главный тренер «Астаны»:
— Мы готовимся в межсезонье на шикарных полях Турции и Эмиратов, настраиваемся, а приезжая домой, играем на резервных стадионах, на которых никто не сможет показать качественную игру.
Вахид Масудов, главный тренер «Акжайыка»:
— Не думаю, что
Омари Тетрадзе, главный тренер «Тобола»:
— Сейчас в каждой игре тяжело играть. Все команды уровнялись. Посмотрите, что происходит в чемпионате — «Кайрат» теряет очки, «Астана» теряет очки!
Кахабер Цхададзе, главный тренер «Кайрата»:
— Это жизнь и мы должны быть сильными не только в футболе, но и ментально. Это я объяснил ребятам, что в жизни всё гладко не бывает. Это как экзамен и нам нужно его сдавать. Как мы с этим справимся — время покажет. Хорошо, что мы сегодня выиграли, мы должны это держать и дальше очень много работать.
Юлиус Сзоке, полузащитник «Шахтера»:
— Дело в нас — в игроках. Может быть, мы не играем на все сто процентов.
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