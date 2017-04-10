«У Месси есть чёрный список». Как давят на аргентинца

Вы, возможно, пропустили последний «скандал», связанный с Лионелем Месси. Кавычки были необходимы, потому что всерьёз к этому относиться трудно. Итак, знакомьтесь с новостью: Месси составил для руководства «Барселоны» «чёрный список» футболистов, которые должны быть проданы летом. И ещё один список — необходимых покупок. По версии испанской прессы, Месси желает продать Пако Алькасера, Андре Гомеша, Жереми Матьё и Арду Турана. Купить — Килиана Мбаппе, Бернарду Силву и Эктора Бельерина. Как это понимать?



Во-первых, отметим, что оказывается, Месси — неплохой селекционер. Знает, кто на слуху в этом сезоне, следит за открытиями сезона. «Сплавляет» из команды игроков, которые пока не прижились. Кстати, это же делает «новость» совершенно пустой. Чтобы захотеть продать из Турана, Гомеша и Матьё не нужно быть Месси, не правда ли? Вряд ли руководство «Барселоны» довольно этими трансферами. То же самое с приобретениями. Назвать фамилии Мбаппе и Силвы может любой школьник. Да и Бельерин засиделся в «Арсенале». Но «инсайд» появился в региональных СМИ, добрался до крупных испанских газет — и вот уже Самуэль Юмтити в эфире французского телеканала Telefoot отвечает на вопрос: «Что вам известно о чёрном списке Месси?». Отвечает так: «Я знаю Месси, мы с ним много общаемся. Он не такой. Не верю, что он стал бы делать что-то подобное». И это подводит ко второму выводу, уже серьёзному. На Месси сейчас оказывается огромное давление. Возможно, наибольшее в его карьере. Смотрите:

Давит суд

Четыре года Месси под следствием. В рамках дела о неуплате налогов на сумму четыре млн евро суд отказался от 15 млн евро штрафа, предложенных семьёй обвиняемого за что, чтобы быстрее закончить. Наконец, футболист и его отец были приговорены к 21 месяцу заключения и штрафу в три с половиной млн. Так как по испанскому законодательству любой срок менее двух лет можно отбыть условно, они не отправились в тюрьму. Но разбирательство всё ещё продолжается.



Отметим, что государственный прокурор Ракель Амадо требовала признать футболиста невиновным. Как он в итоге оказался виновным? Просто в его деле были три стороны. Третью представляла «адвокат интересов государства» — Марта Сильва, которая настаивала на более длительном сроке. Кстати, это та Марта Сильва, которая в нулевых занимала должность в руководстве «Реала» при Флорентино Пересе, и остаётся его бизнес-партнёром. Её коллега Марио Маса ведёт дело Месси сейчас (назвал его «главарём преступной сети»), и заодно ведёт аналогичное дело против Неймара. Вердикт по Месси будет вынесен испанским судом 20 апреля — за три дня до «класико».

Давит ФИФА

В матче против Чили Месси выругался в адрес лайнсмена. Выглядело некрасиво. Потом Месси объяснил, что ругался в «воздух», но это выглядело неубедительно. Затем сам лайнсмен сказал, что ничего не заметил. Также ничего не заметил главный арбитр. В общем, все ждали логичного решения на один матч, но у ФИФА были свои планы, и аргентинец получил дисквалификацию на четыре матча. Это решение выглядит абсурдным по нескольким причинам. Отсутствие претензий со стороны предполагаемой жертвы и свидетелей — это раз. Отсутствие прецедентов (длительной дисквалификации за ругань) — два. Реальная вероятность того, что Аргентина просто может не попасть на чемпионат мира — три.



На защиту футболисту встал даже президент Боливии — страны, которая первая выиграла от его дисквалификации. Разумеется, высказались все более-менее известные люди в аргентинском футболе. Общее мнение — это абсурд. Анхель Ди Мария высказался так, как обычно говорят болельщики: «Если всех удалять за ругань, кто будет играть? Но наказали только Месси». Перечислять всех бессмысленно, можно ограничиться только Диего Марадоной. Главный и непримиримый критик Месси, который недавно вновь призывал выгнать его из сборной, вернулся со своей планеты и сказал, что наказание ужасное, и он попробует уговорить Джанни Инфантино его отменить. Учитывая, что в конце февраля Марадона назвал Инфантино предателем, у него, наверное, не лучшие шансы.

Давит пресса

Слухи вроде «чёрного списка» появляются регулярно — это как раз неотъемлемая часть профессии звёздного футболиста. Про Криштиану Роналду многое пишут относительно места в команде Гарета Бэйла — это доказано не больше, чем влияние Месси на трансферную политику «Барселоны». Но это «обычное» давление наслаивается на стресс от постоянных повесток в суд. Это действительно стресс: зимой Месси психанул прямо в зале суда и отказался отвечать на вопросы Марты Сильвы. Оно наслаивается на не лучший сезон, на память о трёх проигранных финалах, на идиотскую дисквалификацию ФИФА, которая может стоить ему чемпионата мира. На негатив от собственных болельщиков: три проигранных финала никто не забыл, после трогательного флэшмоба «Лео, вернись» сборную опять освистали свои, а федерация футбола Аргентины ведёт себя беспомощно и непрофессионально. Для полного набора не хватает только «инсайда» о том, что Антонелла Рокуццо решила от него уйти.



Справляться с давлением — часть обязанностей профессионального футболиста. А создавать давление — производная часть обязанностей журналистов, чиновников, судебной системы и так далее. Но не всем с ним справляются. Десять лет назад понадобилась одна десятая от этого давления в прессе, в сборной и от болельщиков, чтобы лучший футболист своего поколения — Роналдиньо — перестал быть собой. Давление уже влияет на игру Месси. Если он перестанет быть тем немного странным гениальным Месси, к которому все привыкли, потеряют не «Барселона» и не сборная Аргентины, а все мы и футбол.

Кирилл Хаит