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10 апреля 2017, 16:26 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Состоялась встреча руководства клуба с игроками «Жетысу»

Сегодня состоялась встреча руководства ПФК «Жетысу» с тренерским составом и игроками команды «Жетысу».

Сегодня состоялась встреча руководства <span class=error>ПФК</span> <span class=error>Жетысу</span> с тренерским составом и игроками команды <span class=error>Жетысу</span>. Увеличить
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В ходе встречи директором клуба С. Мукановым была поставлена задача перед командой — занять первое место по итогам сезона и вернуться в Премьер-Лигу.

— Для этого футболистам будут созданы все необходимые условия, будут решены все имеющиеся проблемы, начиная от бытовых и заканчивая финансовыми вопросами, отметил руководитель клуба.

По его словам, в этом году будет проведен капитальный ремонт спортивной базы, улучшены условия проживания и тренировочного процесса.

— Мы готовы идти вам навстречу по любым вопросам, вы же должны приложить все свои силы для достижения поставленной цели, подчеркнул С. Муканов.

В свою очередь футболисты заверили, что своей игрой вернут «Жетысу» в высший дивизион и постараются оправдать чаяния и надежды своих болельщиков.

Жетысу
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