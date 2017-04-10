Состоялась встреча руководства клуба с игроками «Жетысу»

В ходе встречи директором клуба С. Мукановым была поставлена задача перед командой — занять первое место по итогам сезона и вернуться в Премьер-Лигу.



— Для этого футболистам будут созданы все необходимые условия, будут решены все имеющиеся проблемы, начиная от бытовых и заканчивая финансовыми вопросами, отметил руководитель клуба.



По его словам, в этом году будет проведен капитальный ремонт спортивной базы, улучшены условия проживания и тренировочного процесса.



— Мы готовы идти вам навстречу по любым вопросам, вы же должны приложить все свои силы для достижения поставленной цели, подчеркнул С. Муканов.



В свою очередь футболисты заверили, что своей игрой вернут «Жетысу» в высший дивизион и постараются оправдать чаяния и надежды своих болельщиков.