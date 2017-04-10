Билеты на матч «Динамо» — «Шахтер» будут стоить от 35 до 400 гривен
Стартовала продажа билетов на игру 26-го тура Лиги
Пари-Матч, в котором киевское «Динамо» примет донецкий «Шахтер», сообщает официальный сайт столичного клуба.
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На игру доступны билеты следующих ценовых категорий: 35, 50, 70, 130, 170, 200, 350 и 400 гривен.
Продажа билетов производится в кассах на Троицкой площади, возле станции метро «Олимпийская» и стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского.
Кассы открыты с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), в
Также билеты можно приобрести онлайн.
Как сообщал УНИАН, матч между «Динамо» и «Шахтером» состоится на главной спортивной арене страны — НСК «Олимпийский» — в пятницу, 21 апреля. Начало — в 20:00.
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