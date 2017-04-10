Футболист «Эвертона» Росс Баркли подвергся нападению в одном из баров Ливерпуля

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 9 апреля, когда Баркли праздновал в баре победу своей команды в матче 32-го тура чемпионата Англии над «Лестер Сити» (4:2). Момент с нападением на футболиста попал в объектив камер видеонаблюдения, запись с которых появилась в сети Twitter.

На записи видно, как Баркли мирно общается с неизвестным, а через некоторое время тот наносит полузащитнику «Эвертона» несколько ударов, после чего Баркли теряет равновесие. Полиция графства Мерсисайд заявила, что по факту запечатленной драки проводится проверка.