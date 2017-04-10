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10 апреля 2017, 16:22 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболист «Эвертона» Росс Баркли подвергся нападению в одном из баров Ливерпуля

МОСКВА, 10 апр — Р-Спорт. Футболист «Эвертона» Росс Баркли подвергся нападению со стороны неизвестного мужчины в одном из баров Ливерпуля, сообщает Guardian.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 9 апреля, когда Баркли праздновал в баре победу своей команды в матче 32-го тура чемпионата Англии над «Лестер Сити» (4:2). Момент с нападением на футболиста попал в объектив камер видеонаблюдения, запись с которых появилась в сети Twitter.

На записи видно, как Баркли мирно общается с неизвестным, а через некоторое время тот наносит полузащитнику «Эвертона» несколько ударов, после чего Баркли теряет равновесие. Полиция графства Мерсисайд заявила, что по факту запечатленной драки проводится проверка.

Баркли провел в нынешнем сезоне 30 матчей в английской премьер-лиге, в которых забил четыре мяча и сделал восемь результативных передач. В том числе хавбек отметился голевым пасом в игре с «Лестером», когда после его передачи на 23-й минуте отличился Ромелу Лукаку, ставший автором дубля.

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