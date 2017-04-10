Бывший капитан «Арсенала» Тони Адамс стал главным тренером «Гранады»
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Бывший капитан английского футбольного клуба «Арсенал» Тони Адамс назначен главным тренером испанской «Гранады». Об этом сообщается на официальном сайте испанской команды.
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Соглашение с 50-летним англичанином рассчитано до конца сезона. Предыдущий наставник «Гранады» Лукас Алькарас был уволен за неудовлетворительные результаты команды, которая после 31 тура занимает в первенстве страны предпоследнее 19-е место, набрав 20 очков.
Адамс в составе «Арсенала» становился четырехкратным чемпионом Англии, трехкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, двукратным обладателем Кубка лиги, победителем Кубка обладателей кубков. В качестве тренера работал в английских «Уикомбе» и «Портсмуте», а также азербайджанской «Габале».
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