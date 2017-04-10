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10 апреля 2017, 16:19 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Бывший капитан «Арсенала» Тони Адамс стал главным тренером «Гранады»

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Бывший капитан английского футбольного клуба «Арсенал» Тони Адамс назначен главным тренером испанской «Гранады». Об этом сообщается на официальном сайте испанской команды.

Соглашение с 50-летним англичанином рассчитано до конца сезона. Увеличить
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Соглашение с 50-летним англичанином рассчитано до конца сезона. Предыдущий наставник «Гранады» Лукас Алькарас был уволен за неудовлетворительные результаты команды, которая после 31 тура занимает в первенстве страны предпоследнее 19-е место, набрав 20 очков.

Адамс в составе «Арсенала» становился четырехкратным чемпионом Англии, трехкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, двукратным обладателем Кубка лиги, победителем Кубка обладателей кубков. В качестве тренера работал в английских «Уикомбе» и «Портсмуте», а также азербайджанской «Габале».

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