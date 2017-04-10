День Северной Кореи в серии А

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. СЕРИЯ А. 31-й тур

ИГУАИН — УЖЕ ЛЕГЕНДА «ЮВЕ»

Гонсало Игуаин огорчил «Кьево» дублем и довел число голов за «Юве» в этом чемпионате до двадцати. Ранее только двум футболистам «Старой синьоры» удавалось подобное в своем дебютном сезоне, причем очень давно: Джон Чарльз и Омар Сивори наколотили 28 и 22 мяча соответственно в чемпионате-1957/58.

СПАЛЛЕТТИ ПОДОБРЕЛ

«Сегодня тот случай, когда я могу назвать игру своей команды идеальной. Отставание от “Юве” в шесть очков сохранилось, не за горами матч с туринцами на нашем стадионе, так что мы не теряем надежд», — заявил главный тренер римлян Лучано Спаллетти, который несколькими днями ранее после вылета из Кубка Италии от «Лацио» выглядел как абсолютно отчаявшийся человек.

ДЖЕКО И БЕЛОТТИ — СНОВА РАВЕНСТВО

Форвард «Торино» Андреа Белотти снова не дал выйти в лидеры бомбардирской гонки Эдину Джеко из «Ромы». Оба в 31-м туре забили и теперь в их активе по 24 мяча.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Dzeko-Salah is the best partnership in the Serie A:<br><br>49 goals & 21 assists between the two<br><br>?? + ?? = ? <a href="https://t.co/Gx5rkUrcAY">pic.twitter.com/Gx5rkUrcAY</a></p>— ItalianFootballTV (@IFTVofficial) <a href="https://twitter.com/IFTVofficial/status/851119797656055809">9 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ВДОХНОВЛЕННЫЙ «НАПОЛИ» РАЗОБРАЛСЯ С «ЛАЦИО»

«Два матча против “Ювентуса” разожгли в нас огонь и дали невероятный заряд уверенности. Да, мы сыграли с туринцами вничью в чемпионате, а победы 3:2 не хватило для выхода в финал Кубка, но все эти 180 минут мы были ярче и заставили соперника обороняться», — отметил главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри после уверенной победы своей команды в Риме, которая, по сути, лишила «Лацио» шансов на третью лигочемпионскую строчку.

БАККА ПРОСНУЛСЯ

Нападающий «Милана» Карлос Бакка провалил начало сезона и даже открыто конфликтовал с тренерским штабом, но по весне колумбиец нашел свою игру: в последних пяти матчах на его счету пять голов и результативная передача. Впрочем, La Gazzetta dello Sport поставила ему за матч с «Палермо» довольно низкий балл — моменты Бакка по-прежнему транжирит.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/MilanPalermo?src=hash">#MilanPalermo</a> players' rating. Suso MOTM, Bacca lowest rated player [Gazzetta dello Sport] <a href="https://twitter.com/hashtag/ForzaMilan?src=hash">#ForzaMilan</a> <a href="https://t.co/WwMBw6C1Mx">pic.twitter.com/WwMBw6C1Mx</a></p>— Milan Fans (@MilanEye) <a href="https://twitter.com/MilanEye/status/851304943927652352">10 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«ИНТЕР» ОПОЗОРИЛСЯ В КРОТОНЕ

Дебютанты серии А одержали сенсационную и вторую подряд победу, сократив отставание от спасительного 17-го места до трех очков.

«Интер» провалил первый тайм, не создав у ворот «акул» ни одного момента. «Команда выглядела просто безобразно. И очень даже здорово, что в следующем туре нас ждет дерби с “Миланом”. Лучшего лекарства от расхлябанности не придумать», — отметил директор черно-синих Пьеро Аусилио.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Crotone Inter <a href="https://t.co/cm0YkpvUgx">pic.twitter.com/cm0YkpvUgx</a></p>— ToDa (@toda22) <a href="https://twitter.com/toda22/status/851352117222703104">10 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

АГОНИЯ «ДЖЕНОА»

После разгрома от «Удинезе» Андреа Мандорлини покинул пост главного тренера «Дженоа», на котором продержался всего полтора месяца. В последних четырех турах клуб из Генуи потерпел четыре поражения с общей разностью мячей 0:10. Примечательно, что вместо Мандорлини «грифонов» снова возглавил Иван Юрич, работавший с командой до февраля.

ПОСЛАННИК ЧУЧХЕ НА САРДИНИИ

Гол нападающего «Кальяри» Хан Кван Сона войдет в историю — впервые в матче серии А отличился игрок из КНДР. Причем 18-летнему корейцу хватило для этого всего несколько минут: неделей ранее он дебютировал, выйдя на замену на 86-й минуте, а в матче с «Торино» появился на поле на 81-й.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Kwang Song Han, 18, becomes the first North Korean to play and score in Serie A after heading past Joe Hart for Cagliari. History maker. <a href="https://t.co/V9zFrivDwQ">pic.twitter.com/V9zFrivDwQ</a></p>— Scouted Football (@ScoutedFtbl) <a href="https://twitter.com/ScoutedFtbl/status/851088320046256128">9 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ПАУЛУ СОУЗА СДАЕТСЯ?

Летом у «Фиорентины» будет новый тренер. Официально об этом еще никто не объявлял, но после ничьей с «Сампдорией» Паулу Соуза сказал такое, что вопросы отпадают сами собой.

«Еврокубки? О каких еврокубках может идти речь? Мы не та команда, которая способна достойно выглядеть на международной арене», — произнес португалец. Отметим, что «фиалки» выступали в Лиге Европы на протяжении четырех последних лет.