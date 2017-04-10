День Северной Кореи в серии А
Главные события 31-го тура чемпионата Италии.
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ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. СЕРИЯ А. 31-й тур
ИГУАИН — УЖЕ ЛЕГЕНДА «ЮВЕ»
Гонсало Игуаин огорчил «Кьево» дублем и довел число голов за «Юве» в этом чемпионате до двадцати. Ранее только двум футболистам «Старой синьоры» удавалось подобное в своем дебютном сезоне, причем очень давно: Джон Чарльз и Омар Сивори наколотили 28 и 22 мяча соответственно в чемпионате-1957/58.
СПАЛЛЕТТИ ПОДОБРЕЛ
«Сегодня тот случай, когда я могу назвать игру своей команды идеальной. Отставание от “Юве” в шесть очков сохранилось, не за горами матч с туринцами на нашем стадионе, так что мы не теряем надежд», — заявил главный тренер римлян Лучано Спаллетти, который несколькими днями ранее после вылета из Кубка Италии от «Лацио» выглядел как абсолютно отчаявшийся человек.
ДЖЕКО И БЕЛОТТИ — СНОВА РАВЕНСТВО
Форвард «Торино» Андреа Белотти снова не дал выйти в лидеры бомбардирской гонки Эдину Джеко из «Ромы». Оба в 31-м туре забили и теперь в их активе по 24 мяча.
ВДОХНОВЛЕННЫЙ «НАПОЛИ» РАЗОБРАЛСЯ С «ЛАЦИО»
«Два матча против “Ювентуса” разожгли в нас огонь и дали невероятный заряд уверенности. Да, мы сыграли с туринцами вничью в чемпионате, а победы 3:2 не хватило для выхода в финал Кубка, но все эти 180 минут мы были ярче и заставили соперника обороняться», — отметил главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри после уверенной победы своей команды в Риме, которая, по сути, лишила «Лацио» шансов на третью лигочемпионскую строчку.
БАККА ПРОСНУЛСЯ
Нападающий «Милана» Карлос Бакка провалил начало сезона и даже открыто конфликтовал с тренерским штабом, но по весне колумбиец нашел свою игру: в последних пяти матчах на его счету пять голов и результативная передача. Впрочем, La Gazzetta dello Sport поставила ему за матч с «Палермо» довольно низкий балл — моменты Бакка
«ИНТЕР» ОПОЗОРИЛСЯ В КРОТОНЕ
Дебютанты серии А одержали сенсационную и вторую подряд победу, сократив отставание от спасительного 17-го места до трех очков.
«Интер» провалил первый тайм, не создав у ворот «акул» ни одного момента. «Команда выглядела просто безобразно. И очень даже здорово, что в следующем туре нас ждет дерби с “Миланом”. Лучшего лекарства от расхлябанности не придумать», — отметил директор
АГОНИЯ «ДЖЕНОА»
После разгрома от «Удинезе» Андреа Мандорлини покинул пост главного тренера «Дженоа», на котором продержался всего полтора месяца. В последних четырех турах клуб из Генуи потерпел четыре поражения с общей разностью мячей 0:10. Примечательно, что вместо Мандорлини «грифонов» снова возглавил Иван Юрич, работавший с командой до февраля.
ПОСЛАННИК ЧУЧХЕ НА САРДИНИИ
Гол нападающего «Кальяри» Хан Кван Сона войдет в историю — впервые в матче серии А отличился игрок из КНДР. Причем 18-летнему корейцу хватило для этого всего несколько минут: неделей ранее он дебютировал, выйдя на замену на 86-й минуте, а в матче с «Торино» появился на поле на 81-й.
ПАУЛУ СОУЗА СДАЕТСЯ?
Летом у «Фиорентины» будет новый тренер. Официально об этом еще никто не объявлял, но после ничьей с «Сампдорией» Паулу Соуза сказал такое, что вопросы отпадают сами собой.
«Еврокубки? О каких еврокубках может идти речь? Мы не та команда, которая способна достойно выглядеть на международной арене», — произнес португалец. Отметим, что «фиалки» выступали в Лиге Европы на протяжении четырех последних лет.
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