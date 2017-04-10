Четырёхкратный чемпион Англии в составе «Арсенала» Адамс возглавил «Гранаду»
«Гранада» приняла решение уволить Лукаса Алькараса с поста главного тренера, на котором он работал с октября прошлого года. Как сообщает официальный сайт испанского клуба, на его место назначен английский специалист Тони Адамс.
Отмечается, что соглашение с ним подписано до конца текущего сезона. После 31 сыгранного матча «Гранада» занимает в турнирной таблице чемпионата Испании 19-е место.
Адамс является четырёхкратным чемпионом Англии в составе «Арсенала», с 2004 года входит в Зал славы английского футбола. В составе сборной Англии он является бронзовым призёром чемпионата Европы 1996 года. Будучи тренером, Адамс работал в «Уиком Уондерерс», «Портсмуте» и азербайджанской «Габале».
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