Четырёхкратный чемпион Англии в составе «Арсенала» Адамс возглавил «Гранаду»

Отмечается, что соглашение с ним подписано до конца текущего сезона. После 31 сыгранного матча «Гранада» занимает в турнирной таблице чемпионата Испании 19-е место.



Адамс является четырёхкратным чемпионом Англии в составе «Арсенала», с 2004 года входит в Зал славы английского футбола. В составе сборной Англии он является бронзовым призёром чемпионата Европы 1996 года. Будучи тренером, Адамс работал в «Уиком Уондерерс», «Портсмуте» и азербайджанской «Габале».