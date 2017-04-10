Пранделли: Возвращение в «Фиорентину»? Это риск, но в жизни нужно рисковать

«Я бы не оставил “Фиорентину” несколько лет назад, хотя у меня было тысячу причин принять предложение сборной Италии. Я считаю, что в “Фиорентине” думают о новом цикле с другим тренером. Я живу во Флоренции, люблю Флоренцию. Возвращение было бы большим риском, но в жизни вы должны рисковать.



На данный момент у меня есть предложения от зарубежных клубов, но я пока не определился. Тренировать “Рому”? Каждый тренер хотел бы работать с такой командой», — цитирует Пранделли Football Italia.



Контракт главного тренера «Ромы» Лучано Спаллетти, как и наставника «Фиорентины» Пауло Соузы, истекает в июне 2017 года.