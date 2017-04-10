Маурицио Сарри: Игра с «Ювентусом» придала «Наполи» уверенности

— Мы вылетели из Кубка Италии, но оказали давление на «Ювентус», и это дало нам уверенность, — цитирует Mediaset Сарри. — Поэтому я был уверен, что мы сыграем хорошо. Сомневался только в физическом состоянии, потому что мы провели два матча за четыре дня. Но ребята справились. Не думаю, что десять минут давления «Лацио» обусловлены физическими причинами. Просто мы иногда так увлекаемся владением мячом, что расслабляемся, теряем концентрацию. Этого нельзя допускать. В чем-то конкуренты лучше нас, но мы прогрессируем, растем. В дальнейшем хотим сократить количество пропущенных мячей.