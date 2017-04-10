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10 апреля 2017, 15:10 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Пепе пропустит месяц и не поможет «Реалу» в матчах с «Барселоной» и «Баварией»

Защитник «Реала» Пепе, который не доиграл матч 31-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (1:1) из-за перелома рёбер, пропустит около месяца, информирует Marca.

Португальский футболист открыл счёт во встрече в начале второй половины игры, однако вскоре столкнулся с партнёром по команде Тони Кроосом и был вынужден уйти с поля, уступив место Начо. Медицинское обследование после матча выявило у Пепе перелом двух рёбер.

Таким образом, Пепе не сыграет в ключевых матчах «Реала» — с «Барселоной» в чемпионате Испании (23 апреля) и с «Баварией» в ¼ финала Лиги чемпионов (12 и 18 апреля).

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