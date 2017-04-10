Усманов: Венгеру нужен преемник в «Арсенале», он может сам его подготовить

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«Арсенал» под руководством Венгера, контракт которого истекает по окончании сезона, после 29 матчей занимает шестое место в чемпионате Англии и уже завершил выступление в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала. 67-летний специалист возглавляет лондонский клуб с 1996 года.

«Нужна некоторая преемственность. Это включает в себя необходимость подготовки преемника для Венгера, но очень уважительным путем. Я могу предполагать, что Венгер сам может подготовить себе преемника», — цитирует Усманова Bloomberg.

Усманов, которому принадлежит чуть более 30% акций «Арсенала», считает, что в неудачном выступлении клуба виноват не только Венгер.

«Я не думаю, что один тренер виноват в том, что происходит. Правление и главный инвестор (Стэн Кронке) несут огромную ответственность. К моему личному сожалению, я полностью изолирован от принятия решений в клубе. Вся ответственность лежит на основном акционере (Кронке)», — сказал Усманов.