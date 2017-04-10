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10 апреля 2017, 14:07 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Бавария» нацелилась на Сиригу

Вратарь «Осасуны» Сальваторе Сиригу летом может продолжить карьеру в «Баварии».

Как сообщает Kicker, итальянец после окончания сезона вернется в «ПСЖ», которому принадлежат права на него. Однако французский клуб на Сиригу не рассчитывает, поэтому расстанется с ним.

В «Баварии» же Сиригу рассматривают в качестве возможного сменщика Мануэля Нойера. Итальянец хорошо знаком с наставником мюнхенцев Карло Анчелотти, который ранее тренировал «ПСЖ».

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