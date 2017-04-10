«Бавария» нацелилась на Сиригу
Вратарь «Осасуны» Сальваторе Сиригу летом может продолжить карьеру в «Баварии».
Как сообщает Kicker, итальянец после окончания сезона вернется в «ПСЖ», которому принадлежат права на него. Однако французский клуб на Сиригу не рассчитывает, поэтому расстанется с ним.
В «Баварии» же Сиригу рассматривают в качестве возможного сменщика Мануэля Нойера. Итальянец хорошо знаком с наставником мюнхенцев Карло Анчелотти, который ранее тренировал «ПСЖ».
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