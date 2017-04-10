«Бавария» нацелилась на Сиригу

Как сообщает Kicker, итальянец после окончания сезона вернется в «ПСЖ», которому принадлежат права на него. Однако французский клуб на Сиригу не рассчитывает, поэтому расстанется с ним.

В «Баварии» же Сиригу рассматривают в качестве возможного сменщика Мануэля Нойера. Итальянец хорошо знаком с наставником мюнхенцев Карло Анчелотти, который ранее тренировал «ПСЖ».