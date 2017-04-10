Росси из-за травмы колена пропустит не менее 6 месяцев
Нападающий «Сельты» Джузеппе Росси пропустит остаток сезона в испанской Примере.
Футболист получил травму в матче 31-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром» (0:2).
В ходе обследования врачи диагностировали у 30-летнего форварда разрыв крестообразных связок колена. Об этом сообщает
В ближайшее время Джузеппе Росси будет прооперирован. На восстановление футболисту потребуется от шести до семи месяцев.
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