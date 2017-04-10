Росси из-за травмы колена пропустит не менее 6 месяцев

Футболист получил травму в матче 31-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром» (0:2). Из-за повреждения итальянец был вынужден покинуть поле уже на 36-й минуте.



В ходе обследования врачи диагностировали у 30-летнего форварда разрыв крестообразных связок колена. Об этом сообщает пресс-служба клуба.



В ближайшее время Джузеппе Росси будет прооперирован. На восстановление футболисту потребуется от шести до семи месяцев.