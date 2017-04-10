«Кайрат» ожил или «Шахтер» никакущий? Самое интересное о пятом туре КПЛ

Как-то буднично победил «Кайрат», будто и не было давления на команду в последних матчах из-за ничейного синдрома. По сути, в первом тайме кайратовцы решили исход поединка в Темиртау. Команда вне всякого сомнения встрепенулась после предыдущих неважных игр, заиграла интереснее. Но и «Шахтер» подсобил. Излишне легко пропускал голы. Хотя прекрасно понимал, что Исаэлю и Жерару Гоу нельзя предоставлять пространства. В итоге хозяева поля были наказаны по всем статьям.

Очень робко сыграли карагандинцы. В составе не нашлось игрока, который мог бы повести команду вперед. Легионеры? Одно название, лучше бы вместо них играли местные воспитанники, толку было бы больше. К слову, молодой нападающий «Шахтера» Оралхан Омиртаев и размочил счет, выйдя на замену во втором тайме. При этом в других встречах карагандинцы смотрелись поинтереснее. На сегодняшний день «Шахтер» — самая пропускаемая команда премьер-лиги, в ее пассиве десять пропущенных мячей. А в активе нет ни одной победы.

Хочется надеяться, что в ближайших турах «горняков» прорвет, иначе Алексею Еременко будет трудно удержаться на своем посту, а «Шахтеру» — не избежать продолжительного прозябания в подвале турнирной таблицы. Сейчас карагандинцы идут на предпоследнем 11-м месте. «Кайрат» — четвертый и всего на один балл отстает от призовой тройки.

В следующем туре футболисты Кахабера Цхададзе на выезде встретятся с «Тоболом». Этот матч ответит на многие вопросы в отношении того, стабилизировал ли свою игру «Кайрат» или же победа в Темиртау была обусловлена лишь слабостью соперника.

Между тем «Тобол» не смог нанести первое поражение в чемпионате «Кайсару» (0:0). Результатом вряд ли остались довольны клубы, ведь конкуренты подобрались слишком близко. Хотя кызылординцы должны радоваться тому, что продлили беспроигрышную серию. Следующую игру костанайцы проведут дома, тогда как команде Стойчо Младенова предстоит выезд в гости к «Ордабасы». Южане, как известно, проиграли «Таразу», поэтому сделают все возможное, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками. Если «Кайсар» устоит в Шымкенте, то в этом сезоне пойдет далеко. Предпосылки к этому большие.

Что касается «Ордабасы», то он не должен был оступаться в Таразе. Команда Алексея Петрушина поплатилась за расхлябанность в первом тайме, когда пропустила дважды при одном забитом голе. А после перерыва не использовала немало моментов для взятия ворот таразцев. В итоге потерпела второе поражение в сезоне и с первого места опустилась на пятое. Таразцы, напротив, отметились первой победой, позволившей им подняться на девятую ступеньку.

В какой-то степени удивил «Иртыш», взявших верх в гостях над «Окжетпесом» (2:0). Синегорцы, наверное, провели худший матч сезона по содержанию. Мало что у них получалось, в то время как гости использовали свои моменты и поднялись на третье место. Кокшетаусцы на десятом.

«Акжайык» в очередной раз доказал, что является зубастой командой КПЛ. Подопечные Вахида Масудова оказали упорное сопротивление «Актобе» и быть бы выездной победе, если бы не схлопотал удаление Руслан Валиуллин. В меньшинстве уральцы не выстояли и за четыре минуты до конца основного времени позволили «красно-белым» уйти от поражения (1:1). Определенно, «Акжайык» в этом сезоне доставит неудобства многим клубам.

Ну, и «Астана» под занавес встречи вырвала у «Атырау» три очка. В качестве палочки-выручалочки выступил Юрий Логвиненко. Благодаря этой победе действующий чемпион набрал десять очков и не отпустил от себя конкурентов. «Нефтяникам» остается посочувствовать, никак у них не получается выиграть. Терпение у руководства явно не резиновое. Пару туров отведут Зорану Вуличу на исправление ситуации, а в случае продолжения без выигрышной серии прибегнут к крайним мерам. Причем ближайший матч атыраусцы проведут на своем поле с соседями по несчастью — футболистами «Шахтера».

Напомним результаты пятого тура: «Шахтер» — «Кайрат» 1:4, «Атырау» — «Астана» 0:1, «Актобе» — «Акжайык» 1:1, «Тараз» — «Ордабасы» 2:1, «Кайсар» — «Тобол» 0:0, «Окжетпес» — «Иртыш» 0:2.

Матчи шестого тура пройдут 12 апреля. Встречаются «Атырау» — «Шахтер», «Астана» — «Актобе», «Акжайык» — «Окжетпес», «Иртыш» — «Тараз», «Ордабасы» — «Кайсар», «Тобол» — «Кайрат».